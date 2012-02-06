پروژه احداث کانالهای دشت دالکی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی چهار پروژه بزرگ عمرانی در شهرستان دشتستان افتتاح و کلنگزنی شد.
مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر در مراسم افتتاح پروژه احداث کانالهای دشت دالکی اظهار داشت: این پروژه نقش بسیار مهمی در آبیاری این منطقه دارد و بیش از 22 هزار اصله نخل از طریق این کانالها آبیاری خواهند شد.
شاپور رجایی ادامه داد: طول این کانال 18 کیلومتر است که 12 کیلومتر آن آن ساخته شده و هم اکنون به بهرهبرداری میرسد و شش کیلومتر باقیمانده آن تا پایان تیرماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: این پروژه با اعتبار 73 میلیارد ریال ساخته شده است که امیدواریم بتواند نیازهای آبیاری کشاورزان را برآورده ساخته و شاهد شکوفایی صنعت کشاورزی در این منطقه باشیم.
عملیات بهسازی کانالهای آبیاری حوزه دالکی نیز از دیگر پروژههایی بود که امروز به بهرهبرداری رسید.
رئیس سازمان جهاد کساورزی شهرستان دشتستان در این مراسم اظهار داشت: در دولت نهم و دهم خدمات ارزندهای در بخش کشاورزی ارائه شده است. از مجموع 380 کیلومتر کانالهای آبیاری دشتستان 75 درصد آن در دولتهای نهم و دهم اجرا شده است.
حسین قیصری افزود: همچنین شش هزار و 500 هکتار آبیاری اراضی کشاورزی انجام شده که 80 درصد آن در دولت نهم و دهم انجام شده است.
وی دشتستان را قطب کشاورزی استان معرفی کرد و ادامه داد: این طرحها در راستای ارتقای کشاورزی در دشتستان اجرا شدهاند.
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