پيشرفت همواره در لواي انسانهاي عالم است // رشد علمي در سيستان از ميزان بالايي برخوردار بوده است

رييس مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به اينكه در اين مصوبه مي توان آميزه اي مثبت براي كشور ديد گفت: با تاييد اين مصوبه بين سه ضلع توسعه، انسان و سرمايه و فضاي فيزيكي و منابع طبيعي از هماهنگي خاصي برخوردار مي شود كه هرچه اين هماهنگي بيشتر شود توسعه پايدارتر و عادلانه تر خواهد شد.

وي افزود: در مصوبه آمايش سرزميني به سيستان توجه ويژه اي شده است كه بعد از تاييد مقام معظم رهبري مبناي حركت آينده خواهد شد و در مجموع كشور كارهايي را در مركز به اين منطقه منتقل مي كند.

هاشمي تصريح كرد: براي جنوب كشور فضاي مهمي را مدنظر گرفته ايم كه با اتكا به نفت و گاز و سواحل ارزشمند مي توانيم تمدن بزرگي را در سواحل جنوب خلق كنيم كه در ميان كشورهاي هم جوار مي تواند به عنوان الگو مورد استفاده زيادي قرار گيرد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد از بندرگواتر تا جاسك منطقه اي است كه اگر بتوانيم در آن منابع گاز را هدايت كنيم و به اقيانوس هند مرتبط شويم با توجه به اينكه بزرگراه شمال جنوب از آن مي گذرد تاثيرات فراواني در منطقه خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه شخصيتهاي استان سيستان و بلوچستان از رشد اطلاع و مديريت و تفكر خوبي برخوردار شده اند گفت: بايد بپذيريم كه در كشورمان نيروي انساني در سطح بالايي قرار دارد و با توجه به مديريت خلق شده در كشور مي تواند مبناي حركت جهشي در آينده شود.

هاشمي رفسنجاني بااشاره به رشد علمي دانشگاههاي سيستان و بلوچستان گفت: اين امر مايه خوشحالي است كه رشد علمي در اين منطقه از ميزان بالايي برخوردار بوده است و با مشكلات فراوان نمي توان دستاوردهاي علمي را ناديده گرفت و اين پايه عدالت است.

رييس مجمع تشخيص گفت: در چشم انداز 20 ساله بر توسعه دانايي محوري تاكيد داريم و بر اين اعتقاديم كه با شعار نمي توان جلو رفت بلكه با حركتهاي مطالعه شده و دانايي مي توان به پيشرفت و توسعه رسيد چنانچه پيشرفت همواره در لواي انسانهاي عالم است.

وي ابراز اميدواري كرد كه خشكسالي پيش نيايد و بتوان از آبهاي منطقه بهره برداري بهتر نمود.

هاشمي گفت: نبايد گذاشت اين آبها هرز رود در حاليكه نياز اساسي اين استان به آب است .