120 هزار صندلی خالی در دانشگاههای کشور/ رشد 22 برابری تعداد دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول ملک فر بعد از ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از طرحهای عمرانی دانشگاه ارومیه با بیان اینکه پرهیز از توسعه غیرهدفمند از اهداف اصلی وزارت علوم است افزود: درصد از این صندلیهای خالی متعلق به دانشگاه پیام نور است.

وی با تاکید بر اینکه دو برابر دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند ظرفیت تحصیل در کشور وجود دارد اظهارداشت: هم اکنون 60 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند که وزارت علوم برنامه های ویژه ای برای تحصیل این دانشجویان در کشورفراهم کرده است.

ملک فر ادامه داد: دانشگاهها باید سیاستهای کلانی را که در آموزش عالی و براساس سند چشم انداز نظام و نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است، مد نظر قرار دهند و برای دانشگاههایی که در رتبه های نخست قرار بگیرند، امکانات ویژه ای تدارک دیده شده است.

وی در ادامه بهبود کیفیت مقالات تولیدی در کشور را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه نیمی از فعالیتهای پژوهشی اساتید دانشگاهی کشور باید نیاز محور باشد.

آمار مقایسه ای دانشگاه های کشور قبل و بعد از انقلاب

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه آمار مقایسه ای از تعداد و وضعیت دانشگاههای کشور بعد و قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ارائه کرد و از رشد 22 برابری تعداد دانشجویان در کشور در مقایسه با سال 57 تاکنون خبر داد و گفت: در سال پیروزی انقلاب 176 هزار دانشجو در دانشگاه های کشور تحصیل می کردند که این رقم امسال به 4 میلیون و 500 هزار نفر می رسد.

ملک فر اضافه کرد: در آغاز به کار دولت نهم نیز یک میلیون و 18 هزار دانشجو در کشور تحصیل می کردند که هم اکنون این آمار به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به سیاست وزارت علوم در گسترش و توسعه تحصیلات تکمیلی در کشور اظهار داشت: طبق برنامه پنجم توسعه باید 20 درصد کل دانشجویان کشور در زمینه تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل باشند.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآورشد: هشت هزار دانشجو در سطح دوره های تکمیلی در سال 57 در کشور وجود داشت که هم اکنون این رقم با رشد 41 درصدی به بیش از 330 هزار نفر رسیده است.

رشد 10 درصدی تعداد دانشگاههای کشور

ملک فر همچنین از رشد 10 درصدی تعداد دانشگاهها در سال 90 نسبت به 57 خبر داد و اظهار داشت: دو هزار و 282 باب دانشگاه و مرکز آموزش عالی در کشور وجود دارد که اعضای هیئت علمی این دانشگاهها امسال به 63 هزار و 880 نفر می رسد.

وی وجود دو هزار و 708 نفر استاد تمام، پنج هزار و 762 نفر دانشیارو 25 هزار و 137 نفر استاد یار را از دیگر برکات انقلاب اسلامی در بارور کردن سطح علمی دانشگاهها عنوان کرد.

ملک فر با اشاره به وجود 75 مرکز آموزش عالی، 17 مرکز جامع علمی کاربردی، هشت دانشکده فنی حرفه ای ، 21 واحد دانشگاه پیام نور، 18 واحد دانشگاه آزاد و هشت دانشگاه غیر انتفاعی در آذربایجان غربی گفت: توسعه رشته‌های تحصیلی در سطوح مختلف و بر اساس نیازهای موجود با برنامه ‌ریزی کامل و پایبندی به نقشه علمی کشور، سند چشم انداز و برنامه‌های اجرایی امکان پذیر است.

وی ادامه داد: در آغاز دولت نهم در سال 84 تولید علم ایران در جهان چهار دهم درصد بود که در سال گذشته به 1.2 درصد رسید که نشان دهنده رشد 333 درصدی تولید علم دانشگاهها در طول شش سال گذشته است.

ملک فر با ارزیابی مطلوب عملکرد دانشگاه ارومیه در زمینه تحصیلات تکملی در استان گفت: خوشبختانه در این دانشگاه در حال حاضر 30 درصد دانشجویان در حال تحصیل در دوره های تکمیلی هستند.

ظهر روز دوشنبه همزمان با ششمین روز از ایام الله دهه فجر سه طرح عمرانی دانشگاه ارومیه با حضور مشاورز وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، همسر شهید دانشمند هسته ای کشور مسعود علی محمدی، استاندار و جمعی از مقامات آذربایجان غربی مورد بهره برداری قرار گرفت.

خوابگاه دخترانه، رستوران مرکزی دانشگاه ارومیه و طرح توسعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه این طرح ها را شامل می شود.