نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر در سقز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز ظهر دوشنبه و در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: در نمایشگاه کتاب در شهرستان سقز بیش از 20 هزار جلد کتاب در هفت هزار عنوان به نمایش گذاشته شده است.

جلیل سیدی ادامه داد: نمایشگاه کتاب مذکور تا 24 بهمن دایر است و افراد می توانند با تخفیف 25 درصدی کتابهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی یادآور شد: کتابهای به نمایش در آمده در موضوعات داستانی، ادبیات، کودکان، مذهبی، آموزشی، تاریخی و علمی است و انتظار می رود که مورد استقبال اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان و دانشجویان قرار گیرد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز در ادامه از افتتاح بخش مستقل کودک در کتابخانه شماره یک سقز به مناسبت دهه فجر خبر داد و افزود: این بخش با بیش از هزار جلد کتاب آماده ارائه خدمت به کودکان و نوجوانان این شهرستان است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر آماده پذیرایی و استقبال از علاقمندان و بازدیدکنندگان است.

