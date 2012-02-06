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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر در سقز گشایش یافت

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر در سقز گشایش یافت

سقز - خبرگزاری مهر: به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی نمایشگاه کتابی در کتابخانه عمومی شماره یک این شهر دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز ظهر دوشنبه و در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: در نمایشگاه کتاب در شهرستان سقز بیش از 20 هزار جلد کتاب در هفت هزار عنوان به نمایش گذاشته شده است.

جلیل سیدی ادامه داد: نمایشگاه کتاب مذکور تا 24 بهمن دایر است و افراد می توانند با تخفیف 25 درصدی کتابهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی یادآور شد: کتابهای به نمایش در آمده در موضوعات داستانی، ادبیات، کودکان، مذهبی، آموزشی، تاریخی و علمی است و انتظار می رود که مورد استقبال اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان و دانشجویان قرار گیرد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز در ادامه از افتتاح بخش مستقل کودک در کتابخانه شماره یک سقز به مناسبت دهه فجر خبر داد و افزود: این بخش با بیش از هزار جلد کتاب آماده ارائه خدمت به کودکان و نوجوانان این شهرستان است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر آماده پذیرایی و استقبال از علاقمندان و بازدیدکنندگان است.
 

کد مطلب 1527333

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