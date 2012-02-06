پذیرش دانشجو در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان رشد دوبرابری دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، رسول خدابخش ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه دانشکده ریاضی مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، از وجود شش دانشکده در مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان خبر داد و افزود: طی سالهای اخیر تقاضا برای تحصیل در رشته های مقاطع تکمیلی دانشگاهها بیش از گذشته افزایش یافته است .

وی ادامه داد: پذیرش دانشجو در این مقاطع باید متناسب با ظرفیت ها و تامین شرایط لازم دیگر انجام شود.

رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان تاکید کرد : در زمان حاضر در این واحد دانشگاهی 760 دانشجو در شش دانشکده علوم پایه مشغول به تحصیل هستند.

خدابخش افزود: دانشکده علوم زیستی و زمین شناسی این واحد دانشگاهی در حال احداث است و در صورت تامین اعتبارات لازم این دو دانشکده خرداد ماه سال 91 به بهره برداری می رسند .

وی گفت : با توجه به افزایش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی ضرورت ایجاد دانشکده ها و خوابگاههای مختلف ضروری به نظر می رسد.

رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه ، توسعه دانشگاه و پذیرش دانشجو را از مطالبات اساسی مردم اعلام کرد و گفت: ایجاد زیر ساخت های لازم در این بخش می تواند چشم انداز مناسبی را ترسیم کند.

خدابخش یاد آور شد : افزایش جذب اعضای هیات علمی مجرب در این واحد دانشگاهی را مهم دانست وافزود: در سال تحصیلی جدید 16 عضو هیات علمی برای تدریس در رشته های مختلف این واحد دانشگاهی استخدام شده اند.

وی به راه اندازی دانشکده ریاضی دانشگاه تحصیلات نکمیلی علوم پایه زنجان اشاره کرد و گفت : این دانشگاه در زمینی به مساحت دو هزار و 200 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

