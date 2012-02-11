حسین مدرس‌خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای تامین پودر شوینده مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال گفت: معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با هماهنگی که با کارخانجات تولیدکننده پودر شوینده صورت داده؛ مقرر کرده تا دو برابر ایام عادی سال، نسبت به تولید و انبار پودر شوینده اقدام شود.

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون کارخانجات تولیدکننده پودر شوینده مملو از کالا است و حتی اگر مردم، اقدام به خرید پودر به صورت کارتنی و در حجم بالا کنند، بلافاصله پودر جایگزین خواهد شد و خلایی در تامین پودر شوینده نداریم.

وی تصریح کرد: به مراکز پخش پودر شوینده اعم از تعاونی‌های مصرف محلی، فروشگاههای زنجیره‌ای، اتحادیه‌ها و صنوف اعلام شده که این آمادگی وجود دارد که بدون محدودیت، نسبت به تامین پودر شوینده با قیمت‌های مصوب اقدام شود.

به گفته مدرس‌خیابانی، بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده، پودر شوینده با همان قیمتی که ابتدای سال 90 مصوب شده،‌ به فروش می‌رسد و هیچگونه افزایش قیمتی در این زمینه وجود نداشته است؛ ضمن اینکه تاکید شده تا در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا نیز، غرف ویژه توزیع پودر شوینده برقرار شود.

وی اظهار داشت: همچنین این آمادگی وجود دارد که در طرح فروش فوق‌العاده فروشگاههای زنجیره‌ای نیز، پودر شوینده مورد نیاز مردم تامین شود.

مدرس‌خیابانی گفت: نمایندگانی از سوی انجمن پودر شوینده در استانها مشخص شده‌اند که با هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و دفتر تامین و توزیع کالای معاونت بازرگانی داخلی، هر نقطه‌ای از کشور که احساس شود کمبود وجود دارد، ظرف 24 نسبت به توزیع این کالا اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بازار پودر شوینده هم اکنون عادی است و اگر مردم بخواهند اضافه‌تر از نیاز خود خرید کنند، ضرر خواهند کرد؛ چراکه پودر کالای حجیمی است و به نظر می‌رسد که منفعتی به آنها منتقل نمی‌شود؛ چراکه قیمت پودر فعلا ثابت است و قرار نیست افزایشی پیدا کند، ضمن اینکه به اندازه کافی نیز تامین خواهد شد.