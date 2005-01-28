بوش : دولت جديد عراق يك دولت مستقل است كه روي پاي خود خواهد ايستاد

به گزارش خبر گزاري مهر، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در گفتگويي با روزنامه نيويورك تايمز گفت : من صداي افرادي كه احتمالا بعد از انتخابات عراق مسئوليتهايي را برعهده خواهند گرفت، شنيده ام .



وي افزود : به نظر مي رسد بيشتر رهبران عراق متوجه شدند كه نياز است نظاميان نيروهاي ائتلاف حداقل تا زماني كه عراق توانايي مبارزه داشته باشد، دراين كشور بمانند .



بوش درپاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا به درخواست دولت جديد عراق نيروهاي خود را از اين كشور خارج خواهد كرد ؟ يادآور شد : بله ، كاملا . اين يك دولت مستقل است كه روي پاهاي خود خواهد بود .



رئيس جمهوري آمريكا بااشاره به اين مطلب كه يك واقع گرايي مشخص درميان رهبري عراق وجوددارد گفت : نيروهاي عراقي نه تنها به آموزش و تجهيز بيشتر نياز دارند بلكه به يك نظام فرماندهي نياز دارند كه وي آن را ستون فقرات توان نظامي ناميد .

وي همچنين با اعتراف به اين موضوع كه بسياري نظاميان آمريكايي را به عنوان نيروهاي اشغالگرقلمداد مي كنند خاطر نشان كرد مهم است ما اطمينان حاصل كنيم كه شهروندان عراقي نظاميان آمريكايي را به ديد كمك كننده و ياور بنگرند نه به عنوان اشغالگر .

بوش گفت : درصورتي كه حضور نيروهاي ائتلاف بعنوان نيروهاي اشغالگر تلقي شود اين امر موجب مي شود كه شورشيان و تندروها به مردم مي قبولانند كه اين دولت واقعا دولت آنان نيست و اينكه دولت در اشغال كشورشان دست دارد .

اين روزنامه همچنين نوشت كه بوش ازحمايت نظر بيشتر اعضاي حزب جمهوريخواه كه حضور بيشتر آمريكاييها در عراق را موجب افزايش خشونت ها در اين كشورمي دانند، خودداري كرد .



بوش درباره پيشنهاد اخير توني بلر نخست وزير انگليس مبني براينكه بخشهاي آرامتر عراق كلا در اختيار نيروهاي عراقي قرار گيرد گفت كه هنوز دراين باره با همپيمان نزديك خود گفتگو نكرده است .