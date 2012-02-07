هفدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در 19 رشته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی (کد 1101)، مجموعه علوم اقتصادی (کد 1105)، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث (کد1111)، مجموعه علوم تربیتی یک (کد 1117)، مجموعه حقوق (کد 1126)، مجموعه شیمی (کد 1203)، فیزیک (کد 1204)، مجموعه زیست شناسی (کد 1206)، مجموعه آمار (کد 1207)، مجموعه ریاضی (کد 1208)، مجموعه زیست شناسی گیاهی (کد 1213)، مجموعه زیست شناسی جانوری (کد 1214)، مجموعه مهندسی برق (کد 1251)، مجموعه مهندسی شیمی (کد 1257)، مجموعه مهندسی عمران (کد 1264)، مجموعه مهندسی مکانیک (کد 1267)، مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد 1277)، مهندسی کشاورزی (کد 1303) و طراحی صنعتی (کد 1362) برگزار می شود.

داوطلبانی که منحصراً متقاضی شرکت در آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زمانی اعلام شده برای هریک از رشته‌های مذکور، در آزمون رشته امتحانی دوره کارشناسی ارشد مربوط شرکت کنند.

این دسته از داوطلبان باید همزمان با سایر داوطلبان کد رشته های مربوط از تاریخ 23 بهمن 90 به سایت اینترنتی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

این گروه از داوطلبان چنانچه مغایرتی در کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند باید برای رفع نقص اقدام کنند. چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1،2، 4 ، 5، 6، 11، 12، 13، 14، 16 و 17 کارت شرکت در آزمون وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 28 بهمن 90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش مراجعه و از آن طریق اقدام شود.

در صورتی که داوطلب نسبت به بندهای 3، 7 و 10 (جنس، معلولیت و زبان خارجی) معترض هستند ضروری است از روز دوشنبه 24 بهمن 90 از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند.