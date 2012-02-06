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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

در ششمین روز از دهه فجر/

باند دوم بزرگراه بندر خمیر - بندر لنگه به بهره برداری رسید

باند دوم بزرگراه بندر خمیر - بندر لنگه به بهره برداری رسید

بندر لنگه - خبرگزاری مهر: 42 کیلومتر از باند دوم بزرگراه بندر خمیر - بندر لنگه در ششمین روز از دهه فجر با حضور استاندار هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با  ششمین روز از دهه مبارک فجر باند دوم بزرگراه بندر خمیر - بندر لنگه به طول 42 کیلومکتر با حضور ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان و  مسئولان محلی استان به بهره برداری رسید.

این بزرگراه از جمله قطعات بزرگراه محوری بندرعباس - عسلویه محسوب می شود که با اعتباری بالغ بر 39 میلیارد تومان ساخته شد.

خداداد مقبلی مدیر کل راه و ترابری هرمزگان در مراسم افتتاح این بزرگراه با مقایسه وضعیت راههای استان هرمزگان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیش از انقلاب 1090 کیلومتر راه فرعی و 300 کیلومتر راه روستایی در استان هرمزگان وجود داشت اما این رقم در حال حاضر به 34 کیلومتر آزادراه، 460 کیلومتر بزرگراه ، 280 کیلومتر راه اصلی ، 2 هزار و 103 کیلومتر راه فرعی و بیش از شش هزار کیلومتر راه روستایی رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل شبکه بزرگراهی استان هرمزگان عنوان کرد: طبق سند چشم انداز استان هرمزگان باید میزان بزرگراههای هرمزگان به یک هزار و 460 کیلومتر برسد.

مدیرکل راه و ترابری هرمزگان با اشاره به وجود 470 کیلومتر بزرگراه در هرمزگان، تصریح کرد: در حال حاضر 160 کیلومتر بزرگراه در هرمزگان در حال احداث است و 220 کیلومتر باقیمانده طبق برنامه ریزی ساخته خواهد شد.

کد مطلب 1527367

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