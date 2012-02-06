باند دوم بزرگراه بندر خمیر - بندر لنگه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر باند دوم بزرگراه بندر خمیر - بندر لنگه به طول 42 کیلومکتر با حضور ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان و مسئولان محلی استان به بهره برداری رسید.

این بزرگراه از جمله قطعات بزرگراه محوری بندرعباس - عسلویه محسوب می شود که با اعتباری بالغ بر 39 میلیارد تومان ساخته شد.

خداداد مقبلی مدیر کل راه و ترابری هرمزگان در مراسم افتتاح این بزرگراه با مقایسه وضعیت راههای استان هرمزگان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیش از انقلاب 1090 کیلومتر راه فرعی و 300 کیلومتر راه روستایی در استان هرمزگان وجود داشت اما این رقم در حال حاضر به 34 کیلومتر آزادراه، 460 کیلومتر بزرگراه ، 280 کیلومتر راه اصلی ، 2 هزار و 103 کیلومتر راه فرعی و بیش از شش هزار کیلومتر راه روستایی رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل شبکه بزرگراهی استان هرمزگان عنوان کرد: طبق سند چشم انداز استان هرمزگان باید میزان بزرگراههای هرمزگان به یک هزار و 460 کیلومتر برسد.

مدیرکل راه و ترابری هرمزگان با اشاره به وجود 470 کیلومتر بزرگراه در هرمزگان، تصریح کرد: در حال حاضر 160 کیلومتر بزرگراه در هرمزگان در حال احداث است و 220 کیلومتر باقیمانده طبق برنامه ریزی ساخته خواهد شد.