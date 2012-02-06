اختتامیه جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر دوشنبه در این مراسم که در تالار نور مشهد برگزار شد، گفت: هنر دینی با تاثیرپذیری از قرآن رشد و توسعه یافته و هنر متعالی در ترویج فرهنگ قرآنی موثر بوده است.

غفاری تصریح کرد: هنری ارزشمند است که در خدمت جامعه باشد چرا که هنر سکولار خود را جدای از جامعه می داند و فاقد اعتبار است.

وی افزود: انسان هم به صورت فطری خوبی ها را می شناسد و هم بر اساس آن فطرت به سمت خوبی ها گرایش پیدا می کند و این موضوع ربطی به متدین بودن ندارد.

غفاری گفت: بر این اساس انسان ها به صورت فطری به هنر، زیبایی و فضائل گرایش دارند که باید به سمت آن هدایت شوند.

جواد جعفری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار داشت: شورای تخصصی فعالیت های قرآنی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل کمیته امور قرآنی زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی استان ها را تصویب کرده تا فعالیت های قرآنی دارای متولی خاص باشد.

وی افزود: به برکت دفتر ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی استان تاکنون ده دوره جشنواره علوم و هنرهای و قرآنی در استان برگزار شده و حاصل آن تربیت 9 هزار قرآن آموز و چهار هزار نفر حافظ قرآن بوده است.

جعفری گفت: هم اکنون 150 موسس قرآنی در استان فعال و به زودی 100 موسسه دیگر راه اندازی خواهد شد.

گفتنی است، در پایان این مراسم از برگزیدگان جشنواره تقدیر به عمل آمد.