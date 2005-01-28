وحدت مسلمانان خنثي كننده هرگونه ترفند و توطئه اي است كه از سوي دشمنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به سيستان و بلوچستان، هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه در ميان علماي شعيه و سني منطقه سيستان و بلوچستان تفاهم و همدلي و همسوگرايي وجود دارد، اظهار داشت: اين مساله بهترين راهكار براي مبارزه عليه دشمنان اسلام و انقلاب است .

وي تفرقه و تثبيت دنياي اسلام را هدف استكبار و صهيونيسم جهاني خواند و گفت: آنها هنوز با تفكر استعماري تفرقه افكنانه به دنبال تثبيت نفوذ خود در دنياي اسلام و به دست آوردن منافع خود در كشورهاي اسلامي هستند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به جنايات آمريكا و اسرائيل در فلسطين، عراق وافغانستان گفت: اين جنايات سبب شده است كه نفرت مسلمانان از آنان شدت يابد و امروز بيشتر از 80 درصد مسلمانان دنيا از جنايات ظالمانه اين كشورها متنفر شده اند.

وي افزود: در عراق، افغانستان، خليج فارس و در شمال ايران در آسياي مركزي و قفقاز در غرب ايران تركيه و عراق نيروهاي مسلح آمريكا مستقر و با حركتهاي جاسوسي تمام حركات مسلمانان را زير نظر گرفته اند ولي اين مسائل وحدت مسلمانان را بيشتر كرده است.

هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: ما نبايد به اختلافاتي كه هيچ لطفي ندارد و به وحدت كشورهاي اسلامي آسيب مي رساند دامن بزنيم و اجازه ندهيم معناي تفرقه افكنانه رايج شود.

وي به تلاش علما براي ايجاد وحدت ميان مسلمانان اشاره كرد و گفت: نبايد بر سر چيزي كه مربوط به تاريخ و گذشته است توجه كنيم و به اختلافات دامن بزنيم. امروزه بسياري از روايات اهل بيت شيعه و علماي تسنن در بين مسلمانان جاري است آنچه مهم است حجيت روايات است كه توسط علماي شيعه و سني به آن توجه مي شود.

وي اختلاف نظر و سليقه را امري رايج در تمام عرصه هاي علوم و فنون دانست و گفت: اين گونه اختلافات گاهي اوقات، مي تواند موثر واقع شود و باعث رشد و ترقي شود.

هاشمي رفسنجاني گفت: با تمام تلاش دشمنان همراهي و همدلي شيعيان و اهل تسنن از ميان نرفته و اين نشان از واقعيت موجود جهان اسلام دارد و در شرايط امروز هوشياري جهان اسلام بهترين وسيله براي عبور موفقيت آميز از مشكلات و مصائب جهان اسلام است.

وي در پايان افزود: امروزه در عراق شاهديم كه ظالمان بدست ظالمان نابود مي شوند و اين يك سنت الهي است كه حتي در قرآن به آن اشاره شده است. امروز آمريكا در عراق گرفتار شده است چرا كه ماندنش در عراق پرهزينه و رفتنش از اين كشور رسوايي و شكست را به دنبال خواهد داشت.