400 هزار واحد مسکونی در کشور در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد روز دوشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان 220 تختخوابی ولایت قزوین گفت: دو میلیون و 600 هزار مترمربع فضای بیمارستانی با 178 هزار تخت و 54 میلیارد تومان اعتبار در حال احداث است که 312 بیمارستان نیز توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مصلای امام خمینی(ص) تهران با 42 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است و ساختمان اجلاس نیز در مدت 4.5 ماه توسط این وزارتخانه تکمیل می شود.

نیکزاد یادآور شد: بیمارستان 280 تختخوابی بوشهر، 143 تخنخوابی گنبدکاووس، 148 تختی دامغان، 270 تختخوابی گلستان، 88 تختخوابی پلدختر، 88 تختخوابی بندرلنگه، 313 تختخوابی سمنان، ندامتگاه 500 نفره تهران، استادیوم 55 هزار نفری اهواز در حال ساخت است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر 400 هزار واحد مسکونی با 400 میلیارد تومان اعتبار به صورت خود مالکی در کشور ساخته می شود که زمینه اشتغال یک هزار و 500 نفر را فراهم کرده است.

55 هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین ساخته می شود

وی افزود: با ساخت مسکن مهر در استان قزوین خدمت بزرگی به مردم داده می شود که از پیگیری نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در این خصوص سپاسگزاریم.

نیکزاد بیان کرد: هیچ کاری لذت بخش تر از این نیست که کلید خانه های مردم توسط رئیس جمهوری اهدا می شود که دغدغه خدمت به مردم را دارد و با این کار لبخند رضایت بر روی لبان نیازمندان نقش می بندد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در استان قزوین 55 هزار واحد در حال ساخت است که 13 هزار واحد در روستاها و 32 هزار واحد در مناطق شهری است که در این طرح بیش از یک هزار و 50 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مردم داده شده است.

نیکزاد بیان کرد: با ساخت مسکن مهر بیش از 80 هزار شغل در چند سال گذشته در استان قزوین ایجاد شده است که ساخت 69 مترمربع بنا برای یک نفر شغل ایجاد می کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: 10 هزار واحد مسکونی تحت عنوان واحدهای 99 ساله، اجاره پنج ساله و بافت فرسوده در استان قزوین احداث و به متقاضیان واگذار شده است.

نیکزاد اظهار داشت: ساخت مسکن مهر استان قزوین به سازمان نظام مهندسی سپرده شده و با کیفیت مناسبی انجام می شود و امیدواریم تا سال آینده تمامی واحدهای در دست احداث تکمیل شده و به مردم واگذار شود.



نیکزاد از تکمیل بیمارستان در حال ساخت تاکستان در سال آینده هم خبر داد و اظهار داشت: 166 تخت بیمارستانی در استان در حال ساخت است.