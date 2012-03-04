سه ماه کار کردم تا دوچرخه بخرم

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله هوشیار که تا به امروز 45 سال از عمر 60 ساله خود را صرف این رشته ورزشی کرده و به نوعی همه زندگی اش، دوچرخه بوده و هست، همواره در بین رکابزنان آذربایجان شرقی و حتی در بین دوچرخه سواران سایر استانها یک چهره محبوب به شمار می رود و در این بین نمی توان کسی را پیدا کرد که با خصوصیات اخلاقی خوب وجوانمردانه هوشیار آشنا نباشد.

اهالی دوچرخه سواری آذربایجان شرقی، این موی سپیدکرده ورزش استان را مرد خستگی ناپذیر دوچرخه سواری نامیده اند و واقعا نیز چنین است. یدالله هوشیار در مدت زمان 45 سال حضور مداوم در عرصه ورزش، هرگز از عشق خود که دوچرخه بوده، جدا نشده و پسر بزرگ او ناصر در این خصوص می گوید: بابا تمام زندگی اش ورزش و دوچرخه سواری بوده و هست.

هوشیار در این مدت، در کسوت ورزشکار، مربی و داور فعالیت کرده و در سال 73 نیز در راس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی قرار داشت.

گفتگو با این پیشکسوت دوچرخه سواری را با هم می خوانیم.

45 سال حضور بدون غیبت

هنگامی که 15 سال بیشتر نداشتم، با تشویق آقای اصغر رسولی، دوست و هم محله ای عزیزم که آن زمان یکی از قهرمانان دوچرخه سواری بود، به این رشته روی آوردم و انگار همین دیروز بود که من برای اولین بار دوچرخه سواری کردم. پس از آنکه تا حدودی با رشته دوچرخه سواری آشنا شدم، زیر نظر آقایان منوچهر و مرتضی فکرآزاد تمریناتم را ادامه دادم و از آن روزها که حدود 45 سال می گذرد، من هنوز باعشق دوچرخه زندگی می کنم و هرگز در این عرصه غیبت نداشته ام.

اولین قهرمانی در اولین مسابقه کشوری

من در سال 1347 و در حالیکه 17 ساله بودم، برای اولین بار در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردم و به لطف خدا توانستم در آن مسابقه مقام اول را کسب کنم. یادم می آید که از کسب این عنوان قهرمانی بسیار خوشحال بودم. چراکه این اولین تجربه من در مسابقات کشوری بود و خودم هم چندان فکر نمی کردم که در نخستین حضورم این موفقیت را کسب کنم. همانجا بود که انگیزه من برای ادامه فعالیت در رشته دوچرخه سواری بیشتر شد و من با جدیت تمام تمریناتم را ادامه دادم.

از رقابت با قهرمانان لذت می بردم

من علاوه بر خوشحالی که از کسب عناوین مختلف داشتم، همواره از اینکه با چهره های موفق و قهرمان دوچرخه سواری در کورس بودم و برخی مواقع حتی در رقابت با آنها موفق عمل می کردم، بسیار لذت می بردم و یادم می آید در یک مسابقه استقامتی، رقابت جالبی با آقای حسن فرد قهرمان آسیا داشتم. آن زمان من یک رکابزن جوان بودم و تازه پا به عرصه دوچرخه سواری گذاشته بودم اما آقای حسن فرد جزو با تجربه ها و افتخارآفرینان این رشته در آسیا بود.

بدشانسی و از دست دادن پیراهن تیم ملی

من در سال 52 با وجود اینکه جوان بودم، اما پله های پیشرفت و ترقی را خیلی زود پیمودم و آن قدر قوی و آماده بودم که مربی تیم ملی من را به اردوی این تیم دعوت کرد. حضور من در تیم ملی زمانی بود که بازیهای آسیایی در تهران برگزار می شد اما یک بدشانسی در آستانه این رقابتها، من را از تیم ملی دور کرد. در یکی از تمرینات تیم ملی بود که در اثر یک حادثه، پایم شکست و من که در عین جوانی می خواستم مسابقات معتبر آسیایی را تجربه کنم، از حضور در این رقابتها بازماندم که به نظرم یکی ازبدترین خاطراتم در طول 45 سال حضورم در ورزش بود.

استخدام در کارخانه ماشین سازی و تشکیل تیم دوچرخه سواری

در سال 52، من به استخدام کارخانه ماشین سازی تبریز در آمدم و در بدو حضورم در این کارخانه، مقدمات تشکیل تیم دوچرخه سواری فراهم کردم. پس از مدتی که از حضورم در ماشین سازی گذشت، تیم دوچرخه سواری ماشین سازی تبریز را رسما تشکیل دادم و چندین نفر از رکابزنان مطرح استان را در این تیم جمع کردم. حضور در تیم دوچرخه سواری ماشین سازی تبریز، یکی از بهترین دوران من درعرصه ورزش بوده که هرگز آن را فراموش نمی کنم.

رکاب زدن در تور شمال تا مربیگری

من به عنوان ورزشکار سابقه حضور در مسابقات مختلفی را دارم ودر تورها و مسابقات کشوری زیادی شرکت کرده ام. در این رقابتها از تور شمال گرفته تامسابقات قهرمانی کشور و مسابقات کارگران کشور، عناوین مختلفی دارم و در کنار آن، دراردوهای تیم ملی نیز حضور داشته ام. در کسوت مربیگری نیز، در رده های مختلف فعالیت کرده ام و مربی تیمهای استان آذربایجان شرقی در مسابقات گوناگون بوده ام که از جمله آنها حضورم در تور بین المللی آذربایجان به عنوان مربی بود. البته من در داوری مسابقات دوچرخه سواری نیز سابقه دارم و در تور آذربایجان، مسابقات کشوری و آموزشگاهی به عنوان داور شرکت داشته ام.

برگزاری مسابقات هفتگی و کشف استعدادها

از زمانی که هنوز مربی نشده بودم و ورزشکار بودم، در خودم این احساس را داشتم که می توانم در رشد و پیشرفت این رشته ورزشی موثر واقع شوم و این علاقه مندی را در خودم می دیدم که پس از اتمام دوران قهرمانی ام، روی به استعداد یابی دراین رشته بیاورم و از این رو طرح برگزاری مسابقات و همایشهای دوچرخه سواری هفتگی به ذهنم خطور کرد و از سال 60 که من به دوران رکابزنی ام پایان دادم و به مربیگری روی آوردم، این مسابقات را بدون وقفه برگزار کرده ام.

استقبال جوانان از مسابقات هفتگی دوچرخه سواری

از آن زمان، هنوز هم من در هر مناسبتی این مسابقه و همایش هفتگی دوچرخه سواری را برگزار می کنم که نکته جالب توجه آن، استقبال و علاقه مندی فوق العاده جوانان است که به من یک نیرو و انگیزه مضاعف برای ادامه این کار می دهد. این مسابقات بستری مناسب برای کشف استعدادهاست و بسیاری از قهرمانان فعلی دوچرخه سواری استان، از دل همین همایش ها و مسابقات هفتگی بیرون آمده اند و اکنون در قالب تیمهای مختلفی در مسابقات معتبر حضور دارند.

برگزاری مسابقه ای بی نظیر در تاریخ دوچرخه سواری جهان

از جمله مسابقاتی که هنوز هم خاطره آن در ذهنم مانده، یک دوره مسابقه ای بود که برای اولین بار در جهان، من آنرا در تبریز برگزار کردم. در این مسابقه، همه دوچرخه های شرکت داده شده بدون زین بودند و رکابزنان بایستی با این حالت با یکدیگر رقابت می کردند. مسیر این مسابقه از ابتدای اتوبان شهید کسایی تا پارک ائل گولی بود که استقبال بی نظیری نیز از آن به عمل آمد.

برای خرید یک دوچرخه، سه ماه کار کردم

آن زمان که ما در عرصه دوچرخه سواری فعالیت داشتیم، امکانات به شکل امروزی نبود و برای اینکه در مسابقات حضور بیابیم، بایستی خودمان دوچرخه می خریدیم. یادم هست که من برای خرید یک دوچرخه کورسی، سه ماه کار کردم و پولهایم را جمع کردم تا با 500 تومان اندوخته ای که داشتم، یک دوچرخه بخرم اما اکنون خانواده ها برای خریدن یک دوچرخه به فرزندشان، دو، سه میلیون هزینه می کنند که البته به نظرم هر چقدر خانواده ها فرزندان خود را به تحصیل و ورزش تشویق کنند، به همان مقدار نیز جوانان جامعه ما سالم تر و شاداب تر خواهند بود.

یک خانواده کاملا ورزشی و هوشیار

خداوند متعال به من چهار فرزند پسر داده که بحمدالله همه آنها در عالم ورزش هستند و همگی به شکل جدی و در سطح قهرمانی ورزش را دنبال میکنند. پسر بزرگم ناصر، سالها در رشته دوچرخه سواری بوده و اکنون دبیر هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی است. نادر پسر دومم و عادل پسر چهارمم، هر دو در سال گذشته عضو تیم والیبال شهرداری تبریز بودند و با این تیم به لیگ برتر صعود کردند و اکنون نیز در این رشته فعالیت دارند و صابر پسر سومم، در رشته کشتی فعالیت دارد و در حال حاضر نیز این ورزش را به شکل جدی و حرفه ای دنبال می کند.

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گفتگو از محمود نصیرپور