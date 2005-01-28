آلبرايت : بوش به اين درك رسيده است كه ديگر زمان يكجانبه گرايي گذشته است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الراي العام كويت ، مادلين آلبرايت وزير امورخارجه سابق آمريكا و رئيس افتخاري مركزملي دمكراسي آمريكا در جريان ديدار با اعضاي مركز تحقيقات توسعه ابن خلدون مصر در قاهره گفت : دولت بوش راهكارهاي متعددي براي اجراي برنامه تغييرات در منطقه خاورميانه دارد كه از جمله مي توان به برنامه صلح در خاورميانه اشاره كرد.



آلبرايت افزود : آمريكا ديدگاه خاصي درباره شيوه تغييردرمنطقه خاورميانه دارد اگر اين ديدگاه را آشكارا اعلام كنيم شايد به خاطر اينكه صرفا يك طرح آمريكايي است به موفقيت منجر نشود.



وي اين سوال را مطرح كرد كه آيا اين ماموريت كه ما انجام مي دهيم براي شما مردم خاورميانه موثر است يا خير؟



آلبرايت با اشاره به سخنان جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در جشن انتخاب خود درباره اصلاحات و تغييرات در منطقه خاورميانه ميزان جدي بودن اين سخنان و طرحي كه از آن ناشي مي شود را زير‌ سوال يرد.

وي گفت : به عنوان مثال دشواري كاردر مصر اين است كه پس از سالهاي طولاني حكومت مشكل نحوه ايجاد معارضه قانع كننده است تا كساني بتوانند اعتراض خود را به گوش دولت برسانند ، سوال مهمتر اين است آيا حمايت از مخالفان مي تواند به بي ثباتي در داخل منجر شود ؟.





آلبرايت اعتراف كرد: نقش سياستگذاران آمريكا حفظ منافع آمريكا است يعني دوري از سياست هايي كه منجر به بي ثباتي شود .



وي گفت : من تكرار مي كنم آنچه را كه كلينتون رئيس جمهور سابق گفت كه ثبات ايده آل تنها از دمكراسي بوجود مي آيد و حكومت هاي اتوكراسي بي ثباتي را بوجود مي آورند.



آلبرايت اظهار داشت : آمريكا ، مصر را يك دولت محوري در منطقه مي داند كه رابطه با آن دارد كه البته فراز ونشيب دارد اما نمي توان اهميت مصر را به اينكه نقش سياسي در منطقه ايفا كند ناديده گرفت .

وي گفت : آمريكا به نقش مصر در حل مناقشه اعراب و اسرائيل و تعامل با تمام متغيرات منطقه احترام مي گذارد .



آلبرايت تاكيد كرد: دمكراسي را نمي توان از خارج بر هيچ كشوري تحميل كرد بلكه بايد هر كشوري الگوي دمكراسي راكه مناسب آن است با آزادي كامل و نه از طريق تحميل آن ازطريق مداخله نظامي انتخاب كند.



وزير امور خارجه سابق آمريكا گفت : مهم آن است كه اصلاحات سياسي دركنار اصلاحات اقتصادي انجام شود.

آلبرايت به انتخاب ابومازن به عنوان جانشين ياسرعرفات و رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين اشاره كرد و گفت: انتخاب ابومازن ما را به امكان بروز پيشرفت در روند صلح خوش بين مي كند ياسرعرفات رهبر فقيد تشكيلات بهترين معامله براي صلح را كه فلسطينيان مي توانستند به آن دست پيداكنند را از دست داد.



وي ابرازعقيده كرد كه دولت بوش به اين نتيجه و درك رسيده است كه نمي تواند به تنهايي عمل كند و يكجانبه گرايي نمايد بلكه بايد با همه كشورهاي جهان همكاري كند و اين امري است كه در دوران دوم رياست جمهوري بوش روي خواهد داد.