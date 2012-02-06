حسین رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در این مسابقات ۳۰۰ نفر شرکت کننده بسیجی خواهر از سراسر کشور به مدت دو روز با هم رقابت میکنند.
وی ادامه داد: در این رقابتها از ۲۰ استان کشور از جمله قم، تهران، زنجان، سمنان، مرکزی، اصفهان و یزد حضور دارند.
سرپرست تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) از هر استان ۱۰ نفر در رشته شنا و ۱۲ نفر در رشته دفاع شخصی مجاز به شرکت هستند.
یوسفی اظهار داشت: استاد یزدانی رئیس سازمان ورزش بسیج کشور و جمعی از مسئولان کشوری حضور خواهند داشت و سردار مهدوینژاد نیز در این مراسم سخنرانی میکند.
وی در خصوص زمان برگزاری این جشنواره بیان داشت: این جشنواره ساعت ۹ صبح فردا در ورزشگاه حیدریان افتتاح و در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه به کار خود پایان میدهد.
سرپرست تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) گفت: مسابقات دفاع شخصی در ورزشگاه حیدریان و مسابقات شنا نیز در استخر شنا جامعه الزهرا برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی جام کوثر ویژه خواهران بسیجی سراسر کشور از فردا به میزبانی قم برگزار میشود.
حسین رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در این مسابقات ۳۰۰ نفر شرکت کننده بسیجی خواهر از سراسر کشور به مدت دو روز با هم رقابت میکنند.
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