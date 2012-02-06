رقابت پنج تیم خارجی در کشتی فرنگی جام یادگار امام/ برتری تیم کاراته استانداری

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته کاهای استانداری قم در حالیکه امسال با مربیگری مهدی جعفری قهرمان ارزنده کاراته قم در دهه 1370 و سرپرستی رضا رحیمی موحد در مسابقات لیگ برتر کاراته باشگاه‌های کشور حضور یافته اند، این هفته به دو پیروزی چشمگیر دست پیدا کردند و استانداری قم با سه پیروزی جایگاه خود را به جمع چهار تیم برتر بالای جدول رساند.



در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کاراته باشگاه های کشور، باشگاه گاز زنجان صدرنشین این رقابت ها ابتدا مقابل تیم هیئت کاراته قزوین را 25 بر 2 شکست داد و در رقابت دوم در جدال با تیم کاراته لبنیات مالگا مرکزی 17 بر 9 پیروز شد تا با 36 امتیاز تیمی و 287 امتیاز انفرادی همچنان صدرنشین باقی بماند.



از سوی دیگر تیم کاراته آران پارات تیم دوم جدول رده بندی پیکارهای لیگ برتر کاراته برابر تیم امید فولاد مبارکه سپاهان 19 بر 9 موفق به کسب پیروزی شد و در دومین مسابقه برابر تیم کاراته خراسان رضوی را 16 بر 12 شکست داد تا با پیروزی در مقابل تیم هیئت کاراته قزوین با نتیجه 24 بر چهار، با 33 امتیاز تیمی و 220 امتیاز انفرادی در مکان دوم جدول رده بندی قرار بگیرد.



در هفته ای که کاراته کاهای تیم استانداری قم موفق به شکست تیم های هیئت کاراته خراسان رضوی و لبینات مالگا استان مرکزی شدند، تیم کاراته امید فولاد مبارکه سپاهان با 21 امتیاز تیمی و 236 امتیاز انفرادی در جای سوم ایستاد.



در این رقابت‌ها کاراته کاهای تیم استانداری قم ابتدا در جدال با تیم کاراته هیئت خراسان رضوی به برتری 17 بر 10 دست یافتند و در دومین مسابقه نیز موفق شدند تیم کاراته لبنیات مالگا استان مرکزی را با حساب 21 بر سه شکست دهند.



کاراته کاهای استانداری قم در سومین مسابقه خود نیز توانستند تیم کاراته هیئت قزوین را با حساب 13 بر 12 شکست داده و هفته ای موفق را با کسب سه پیروزی متوالی برابر رقبای خود در لیگ برتر کاراته پشت سر بگذارند.



نتایج بدست آمده در هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کاراته مردان باشگاه های کشور عبارتند از هیئت کاراته خراسان رضوی 10- 17 استانداری قم، استانداری قم 13- 12 هیئت کاراته قزوین، هیئت کاراته خراسان رضوی 2- 25امید فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، استانداری قم 21- 3 لبنیات مالگا مرکزی



پنج تیم خارجی در کشتی فرنگی جام یادگار امام رقابت می‌کنند



تیمهای کشتی فرنگی پنج کشور مطرح دنیا برای حضور در پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در قم اعلام آمادگی کردند.



تاکنون کشورهای ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان برای حضور تیم های کشتی فرنگی خود در مسابقات بین‌المللی جام یادگار امام (ره) در قم اعلام آمادگی کرده‌اند.



این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و زمان بندی مشخص در تقویم فدراسیون بین المللی کشتی (فیلا) هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) اسنفدماه به میزبانی قم به انجام خواهد رسید.



تیم های کشتی فرنگی خارجی در حالی در هشتمین دوره جام یادگار امام در قم حضور می یابند که این مسابقات روزهای ششم و هفتم اسفند ماه در اوزان 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام خواهد رسید.



برترین‌های نخستین مرحله لیگ شنا دختران در قم معرفی شدند



رئیس هیئت شنا قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری پیکارهای لیگ در هر رشته‌ای این امکان را به وجود می‌آورد که استعدادهای توانمند آن رشته ورزشی در قالب رقابت‌هایی در سطح استان گرد هم آمده و ضمن رقابت با یکدیگر، استعدادهای خود را نیز نشان دهند.



مسعود جمال عنوان داشت: پیکارهای لیگ شنا باشگاه‌های قم برای نخستین بار برگزار می‌شود و طی آن تیم‌های شرکت‌کننده در مرحله نخست در مواد مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند و اکنون آماده شرکت در مرحله دوم رقابت‌ها هستند.



وی بیان داشت: مرحله اول نخستین دوره رقابت‌های لیگ شنا باشگاه‌های استان قم در بخش دختران شامگاه یکشنبه در استخر شهید دخانچی مجموعه ورزشی 15 خرداد شهر قم به انجام رسید و شناگران شرکت‌کننده از تیم‌های مختلف با یکدیگر مسابقه دادند.



وی اضافه کرد: تمام شناگران دختر تیم های شرکت کننده که تعداد آنها نزدیک به 50 دختر شناگر بود، در نخستین دوره رقابت‌های لیگ دوومیدانی باشگاه‌های استان قم با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت تیم استخر هفتم تیر با قرار گرفتن در جایگاه نخست، قهرمان شد و تیم نور با کسب 349 امتیاز دوم شد.



وی بیان داشت: این در حالیست که در نخستین مرحله رقابت‌های لیگ شنا باشگاه‌های استان قم، شناگران شرکت کننده از تیم‌های شنا استخر جامعه الزهراء قم و استخر یاران به ترتیب موفق به کسب رتبه‌های سوم و چهارم ایستادند.



رمضانی سرپرست امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم شد



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در حکمی سرپرست معاونت امور جوانان این اداره را معرفی کرد.



با توجه به ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با یکدیگر و تشکیل وزارت ورزش و جوانان، در استان‌های سراسر کشور نیز اداره کل تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با یکدیگر تلفیق و به اداره کل ورزش و جوانان تبدیل شدند.



بر همین اساس برخی مسئولیتهای جدید در وزارت ورزش و جوانان و همچنین ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور ایجاد شد که یکی از آنها معاونت امور جوانان است و بر بدین ترتیب نخستین سرپرست این معاونت در اداره کل ورزش و جوانان استان قم معرفی شد.



عباس جهان‌بینی در حکمی به همین منظور روح الله رمضانی از کارکنان با سابقه این اداره کل و مسئول امور باشگاه‌های اداره کل ورزش و جوانان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور جوانان این اداره کل منصوب کرد.