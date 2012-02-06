13 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی کشاورزی در گیلان صادر شد

محمدعلی قنبری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جواز تاسیس صنایع تبدیلی با سرمایه گذاری 73 هزار و 182 میلیون ریال و اشتغال 95 نفر و ظرفیت فرآوری 57 هزار و 394 تن در زمینه کود آلی از ضایعات کشاورزی، سردخانه دومداره، بسته بندی محصولات خشکباری، سورت میوه جات، بسته بندی گل و گیاه، کنجاله زیتون و شالیکوبی مدرن صادر شده است.

وی اظهارداشت: پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی چهار فقره با سرمایه گذاری پنج هزار و 635 میلیون ریال و اشتغال 23 نفر و ظرفیت پنج هزار و 70 تن در زمینه بسته بندی قارچ، اصلاح و نوسازی کارخانجات شالیکوبی صادر شده است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: علاوه بر این چهار طرح با نیاز تسهیلات شش هزار و 150 میلیون ریال به سیستم بانکی معرفی شده است.

وی افزود: صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از مهمترین فعالیتهای بخش کشاورزی است که گسترش آن به ویژه در مناطق روستایی سبب کاهش فقر، کاهش مهاجرت و ایجاد اشتغال در این مناطق خواهد شد.

قنبری نژاد اظهارداشت: بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل عدم دسترسی به بازار مناسب در سطح استان دچار ضایعات فراوانی می شوند بنابراین تاسیس صنایع کوچک مقیاس به ویژه صنایع تبدیلی به صورت راهکاری مناسب برای توسعه کشاورزی می تواند در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: یکی از بخشهای که نقش اساسی در تحقیق امنیت غذایی دارد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است و اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط، در تمام کشورهاى جهان در زمینه امنیت غذایی رو به افزایش بوده است.