بیداری اسلامی از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله جمیری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه سراسری عکس بسیج (قاب بیداری) گفت: دهه فجر دهه بیداری است و نشانه های این آثار نمایشگاهی است که تحت عنوان قاب بیداری برگزار شده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر افزود: اگر امروز مقام معظم رهبری سکان دار کشتی نجات بشر است و شاهد بیداری اسلامی هستیم از برکت دهه فجر است و همه ما باید گوش به فرمان ولایت فقیه باشیم و در راه آرمانهای انقلاب گام برداریم.

وی یادآور شد: این نمایشگاه نیز برگرفته از دهه فجر 57 است و تاکنون نمایشگاهی در این سطح برگزار نشده است.

جمیری ادامه داد: برگزاری چنین برنامه هایی موجب ارتقای سطح فرهنگی استان خواهد شد و مجموعه رسانه ها و دانشگاه ها باید جوانان را تشویق کند تا در این نمایشگاه حضور پیدا کند.

وی با اشاره به تقویت بسیج هنرمندان گفت: تاکنون تمام برنامه‌های مهم انجام شده توسط بسیج هنرمندان با هماهنگی ما انجام شده و پس از چند سال کارهای بزرگی توسط این سازمان صورت گرفته که جایگاه و تاثیرگذاری هنر را می‌رساند و ما نیز در تقویت آن می‌کوشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در ایام مبارک دهه فجر با حضور هنرمندان کشوری در راستای تفکر و اقدام بسیج هنرمندان شاهد برگزاری نمایشگاهی ارزشمند و جشنواره ای جذاب و متعالی در استان بوشهر هستیم و از این بابت از بسیج هنرمندان قدردانی می‌کنم.

محمد حسن شنبدی افزود: این نمایشگاه عصاره و چکیده هزاران عکسی است که به جشنواره ارسال شده و هنر در کنار بسیج و بسیج در کنار هنر قرار گرفته است. هنر هرجا وارد شود اثر خودش را می گذارد و ایجاد انگیزه و نشاط دیگر اثر هنر است که جامعه به آن نیاز دارد.

شنبدی تصریع کرد: در آستانه 22 بهمن و انتخابات و در حال و هوای بیداری اسلامی، فرمایشات رهبر معظم انقلاب که در راستای نقاط قوت و عزت مداری نظام نسبت به تحریمها و سناریوها و طرح ها و دسیسه های دشمنان ایراد کردند حرف دل ملت را زدند و امروز هنرنمایی هنرمندان در اندیشه های آرمانهای انقلاب و امام راحل و تبعیت از ولایت است.

وی اضافه کرد: هنرمندان بسیجی امروز در تمام عرصه ها حضور موثری داردو در هشت سال دفاع مقدس و امروز با تابعیت از ولایت فقیه کارهای ارزشمندی انجام داده اند و هنرمندان نشان داده اند هرجا که نظام نیاز داشته باشد بسیج در میدان قرار دارد.