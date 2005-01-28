خرازي : چشم انداز گفتگو هاي ايران و اروپا مثبت است

به گزارش خبر گزاري مهر، كمال خرازي وزير امور خارجه ايران كه هم اكنون براي شركت در مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس بسر مي برد در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان ضمن ابراز خوشبيني در باره برگزاري انتخابات عراق گفت كه وي پيش بيني مي كند شصت در صد عراقيها در انتخابات شركت كنند .

وي همچنين پيش بيني كرد كه شيعيان در انتخابات عراق پيروز شوند .

وزير امور خارجه كشورمان درباره برنامه هسته اي ايران گفت تا مادامي كه گفتگوهاي ايران و اروپا كه هم اكنون در جريان است به خوبي پيش رود چشم انداز اين گفتگو ها مثبت خواهد بود .

كمال خرازي همچنين در اين گفتگو گفت كه ما خواهان تنش با همسايگان خود نيستيم . ما مي خواهيم در كنار همسايگان خود زندگي مسالمت آميزي داشته باشيم .