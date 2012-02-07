به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "چه کسی از پست مدرنیسم می ترسد؟" اثر جیمز اسمیت از سوی گروه انتشاراتی بیکر منتشر شده است.

دکتر جیمز اسمیت استاد دانشگاه کالوین کالج در میشیگان آمریکا درباره فرضیه خود در این اثر به خبرنگار مهر گفت: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در مورد دیدگاه فیلسوفان پست مدرن و رهیافت پست مدرنیسم به مسیحیت دیدگاهها و تعابیر نادرستی وجود دارد.

وی افزود: دیدگاه اندیشمندانی چون فوکو، لیوتار و دریدا در مورد مسیحیت دچار تعابیر و تفاسیر نادرستی شده است و گویی آرای آنها در کل با مسیحیت غریبه و ناآشنا است.

مؤلف "چه کسی از پست مدرنیسم می ترسد؟" در ادامه یادآور شد: در خصوص مسیحیت باید توجه داشت که مسیحیت می‌تواند به رویکرد پست مدرنیسم نگاهی تازه داشته باشد.

وی تصریح کرد: مسیحیت نباید از رویکرد پست مدرنیسم روی‌گردان باشد بلکه باید از آن چیزهای مهم و مؤثر نیز بیاموزد. پست مدرنیسم می‌تواند به مسیحیت یادآور شود که چگونه مباحث و ارزشهای پیشامدرن را احیا کند.

وی در ادامه تأکید کرد: در واقع مسیحیت برخی از ارزشهای دوران پیشامدرن را نادیده گرفته است که می‌تواند نگاهی دوباره به آن ارزشها داشته باشد.

استاد کالوین کالج آمریکا در پایان یادآور شد: بر این اساس پست مدرنیسم چیزی نیست که از آن ترس و هراس داشت بلکه می‌توان به آن نگاهی دوباره انداخت.