124 هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی بعد از ظهر در نشست مطبوعاتی، اظهار داشت: تاکنون 124 هزار بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: در حال حاضر 20 اکیپ نظارتی در استان وجود دارد که 15 اکیپ از اصناف استان بازدید می کنند، در مجموع در 10ماه گذشته 124 هزار بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که 9 هزار مورد تشکیل پرونده و شش هزار مورد تعیین جرایم شده است.



رئیس صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: با همکاری اماکن، نیروی انتظامی و تعزیرات، واحدهای صنفی که دو بار تخلف کرده اند قانون این اجازه را داده که در همان زمان تخلف پلمپ شود.



مهدوی افزود: سامانه 124 آماده دریافت گزارشات مردمی است و افرادی که احتکار می کنند اجناس آنها به حراج گذاشته می شود.



رئیس صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار دشت: در حوزه بازرسی و ثبت موجودی و اعلام کالاهای جزو استان های برتر کشور بوده ایم.

