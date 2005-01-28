بخش خصوصي و توليد كنندگان باتثبيت قيمتها در جامعه آرامش ايجاد كنند

به گزارش خبرگزاري مهر،حجت ‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران ، با اعلام اينكه مجلس قصد دارد نرخ ماليات را نيز تثبيت كند گفت : مجلس به تازگي فوريت طرحي مبني بر كاهش تسهيلات بانكي را تصويب كرده و اميدواريم اين طرح در مرحله‌ نهايي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود.



نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: برخي از كساني كه در بانك مركزي كار مي‌كنند، ادعا مي‌كنند كه با اين طرح تسهيلات بانكي كاهش پيدا مي‌كند، در صورتي‌ كه ما در صدد كاهش نرخ بهره هستيم، من از آنها خواهش مي‌كنم آدرس غلط ندهند؛ وي افزود : ما در صدد هستيم كه هزينه‌هاي بانكها و ريخت و پاشها را كم كنيم.

مصباحي مقدم با بيان اينكه كم‌كردن خرج دولت، به نفع ملت است، افزود: حتي كم‌كردن هزينه‌هاي بنگاههاي اقتصادي دولت نيز به نفع دولت خواهد بود، بنگاههاي دولتي نبايد به دنبال كسب سود و منفعت از مردم باشند، بلكه بايد در پي خدمت باشند .



وي افزود : اگر طرحهاي مجلس در اين رابطه غلط است اقتصاددانان اعلام كنند .



سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران باتاكيد بر لزوم توجه به وضعيت بدهكاران نيازمند گفت : اگر كسي به دليل امر حلال و نيازهاي ضروري بدهكار شد دولت اسلامي موظف است از طريق زكات بدهي وي را بپردازد .

حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم با اشاره به واقعه غديرخم و نقش ولايت گفت: هر اختياري كه خداوند به پيامبر داده امام نيز آن را داراست؛ امام زعيم و سرپرست ماست.