دو واحد تولیدی و صنعتی در کردکوی بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این واحدها عصر دوشنبه همزمان با ایام دهه فجر با حضور مسئولان استان گلستان افتتاح شد.

واحد تولیدی عایق رطوبتی، سالانه شش هزار تن ظرفیت تولید دارد و برای راه اندازی این واحد صنعتی بیش ازپنج میلیارد و 560 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

زیربنای این واحد تولیدی، هزار و 370 مترمربع است و احداث این واحد تولیدی در حال حاضر برای 22 نفراشتغال ایجاد کرده است.

افتتاح شرکت زرین کالای گلستان نیز با15 میلیارد و 430 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

این واحد در زمینه تولید انواع یخچال فریزر خانگی فعالیت دارد و سالانه پنج هزار دستگاه تولید دارد.

زیربنای این واحد تولیدی سه هزار و 356 متر مربع است و احداث این واحد در حال حاضر برای 12 نفر اشتغال ایجاد کرده است.