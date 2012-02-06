شهر گمیشان دچار آبگرفتگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط ناپایدار هوا و بارش برف و باران در روزهای گذشته مشکلاتی را برای ساکنان گلستانی ایجاد کرده است.

ریزش برف و باران در روزهای گذشته علاوه بر اینکه موجب مسدود شدن راههای کوهستانی منطقه شد در سطح شهرهای نیز سبب آبگرفتکی معابر و خیابانها شده است.

آبگرفتگی معابر و خیابانهای شهر گمیشان در غرب گلستان مشکلاتی از نظر تردد برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

تلاش نیروهای امدادی برای پاکسازی معابر و خیابانها از گل و لای و آب در دو روز اخیر همچنان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به آبگرفتگی معابر شهر گمیشان از تلاش نیروهای امدادی برای رفع مشکلات در این شهر خبر داد.

رسول حسام گفت: اکنون آب منطقه ای به همراه دیگر دستگاههای اجرایی مشغول خدمات دهی در این شهر هستند.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود معابر شهر گمیشان تا فردا از گل و لای پاکسازی شود.

گمیشان در غرب گلستان واقع شده است.