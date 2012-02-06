"بوسیدن روی ماه" گام اول از بسته راهبردی حمایت از سینما و تلویزیون است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان در مرکز همایش های برج میلاد تصریح کرد: این بسته راهبردی، آینده دقیق، هدفمند و موثری را برای ما رقم خواهد زد و بسیاری از چالش هایی را که پیش از این با آن مواجه بودیم، رفع خواهد کرد.

وی به چهار ضلع اصلی این برنامه اشاره کرد و افزود: انتخاب موضوعات با در نظر گرفتن اولویت ها و تغییر اساسی در فرآیند تولید فیلم با تکیه بر سوژه هایی که از مباحث کارشناسی استخراج شده اند و دوری از پراکنده کاری دو ضلع نخست این

بسته برنامه است. در این راستا تلاش می شود که حتی قبل از نوشتن فیلمنامه، سرمایه گذاری محتوایی جدی داشته باشیم.

خوراکیان استفاده از نیروهای توانمند اعم از پیشکسوتان و جوانان را ضلع سوم این برنامه عنوان کرد و افزود: پر کردن حلقه های مفقوده در این حوزه با تقویت ارتباط کارشناسان و صاحب نظران فرهنگی با مجریان و دست اندرکاران حرفه ای فعال در این عرصه ضلع چهارم بسته راهبردی حمایت از محصولات سینمایی و تلویزیونی است.

وی در ادامه تأکید کرد: برای دو سال آینده مصمم هستیم که با مطالعات کارشناسی که انجام داده ایم اقدامات الگویی جدی و تأثیرگذاری را انجام دهیم که بتواند بسیاری از دغدغه های کهنه موجود در این عرصه را برطرف کند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فیلم بوسیدن روی ماه به کارگردانی همایون اسعدیان را گام اول این حرکت منسجم و هدفمند عنوان کرد و گفت: استقبال مخاطبان جشنواره فیلم فجر از این فیلم نشان می دهد که این نگاه تأثیرگذار بوده و امیدواریم این گام راه ارزشمندی را برای آینده اقدامات سازمان باز کند.

بوسیدن روی ماه، به کارگردانی همایون اسعدیان در بخش سودای سیمرغ سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد و تاکنون بالاترین رای را در بخش فیلم برگزیده مخاطبان به خود اختصاص داده است.