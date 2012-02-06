شرایط حضور حداکثری مردم در انتخابات بوئین زهرا مهیا شده است

ابوالفضل طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: انتخابات از صحنه های سرنوشت ساز کشور است و دشمنان تلاش می کنند تا با ناامید کردن مردم از حضور آنها در این انتخابات جلوگیری کنند.

فرماندار بوئین زهرا گفت: با توجه به اولین انتخابات بعد از جریان فتنه 88 همه باید با سرلوحه قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری و تلاش و همت مضاعف شرایط برای برگزاری انتخاباتی سالم در این شهرستان فراهم شده است.

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمنان برای القای کاهش ظرفیت مردمی انقلاب اشاره کرد و گفت: همه شرایط برای حضور چشمگیر مردم در صحنه انتخابات مهیا شده و مسئولان وظیفه دارند با تلاش جدی به برگزاری انتخاباتی سالم و امن کمک کنند.

این مسئول افزود: مسئولان ادارات حق ندارند امکانات دولتی را در اختیار کاندیدها قرار دهند چون همه امانتدار مردم هستیم و باید اعتماد مردم را جلب کنیم.

رئیس ستاد دهه فجر شهرستان بوئین زهرا یادآورشد: مسئولان باید زمینه ساز حضور حداکثری مردم در روز 12 اسفند در انتخابات این دوره باشیم و با بیان اهمیت این صحنه سرنوشت ساز دشمنان را ناامید کنیم.

وی ایام دهه مبارک فجر را فرصت بسیار مناسبی برای انعکاس خدمات دولت دانست و اظهارداشت: در دولت نهم و دهم در شهرستان بوئین زهرا خدمات زیادی انجام شده و شاهد تحول اساسی در این منطقه هستیم.

افتتاح 95 طرح در دهه فجر

این مسئول در خصوص طرحهای دهه فجر هم گفت: در این ایام 95 پروژه عمرانی، زیربنایی، آموزشی، کشاورزی، صنعتی با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد تومان در شهرستان بوئین زهرا افتتاح می شود که این پروژه ها در مسیر خدمات رسانی صادقانه به مردم اجرا شده است.

وی گفت: این طرحها در بخشهای کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و خدماتی به مرحله اجرا درآمده است.