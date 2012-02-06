حضور در نمایش اقتدار 22 بهمن رسالتی بزرگ بر دوش ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در همایش بزرگ تجلیل از 100شهید نوجوان دانش آموز بروجرد با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: ماهیت جمهوری اسلامی ایران ماهیتی اسلامی است و ملت ایران در 33 سال قبل با انگیزه دینی به صحنه مبارزه با قدرتهای استکباری آمدند.

وی افزود: انگیزه ملت ایران در دوران مبارزه انگیزه ای دینی و تلاشی برای احیای ارزشهای دینی در جامعه بود که ملت ما را به این صحنه کشاند و آن معجزه را آفریدند.

وی تصریح کرد: روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی ملت ایران را به پیروزی رساند و خون شهیدان توانست پیروزی این نظام الهی و اسلامی را رقم بزند و این روحیه در طول 33 سال انقلاب همواره ملت را پیروز ساخته است.

امام جمعه شهرستان بروجرد ادامه داد: یکی از راههای تقویت روحیه ایثارگری در مقابل نقشه های دشمن برپایی مجالس تکریم از مقام شامخ شهداست.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: امروز رسالت ما تداوم راه شهدا و تلاش برای اسلامی کردن جامعه است.

وی در پایان تاکید کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن ارزشی کمتر از حضور در جبهه های حق علیه باطل ندارد و حضور در نمایش اقتدار و وحدت و بصیرت 22 بهمن رسالتی بزرگ بردوش ملت ایران است.

امام جمعه شهرستان بروجرد بیان داشت: ملت ایران با حضور پرنشاط در راهپیمایی 22 بهمن و در پای صندوقهای رای یکبار دیگر بلوغ سیاسی و بصیرت و هوشیاری خود را به نمایش خواهند گذاشت.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان نیز در این همایش گفت: بهترین مرگ در نزد رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) شهادت در راه خدا است و خوشا به حال کسانی که در این راه گام برداشتند.

مصطفی اسکندری افزود: صیانت و حفاظت از فرهنگ شهدا مهمترین وظیفه ماست که با حجاب و عفاف و پاکدامنی و تلاش در عرصه تعلیم و تربیت است که می توان به جنگ با دشمن رفت و او را شکست داد.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ شهدا از وظایف همه آحاد جامعه است و همگان باید با وحدت و حضور پر شور در مسائل انقلاب وارد شده و در مسیر ولایت گام بردارند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با بیان اینکه ولایت اساس دین اسلام است، بیان داشت: امروز این نظام به برکت خون شهدا، امام شهدا و رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری به جایی رسیده که در سطح منطقه و جهان کشوری مقتدر است.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات 12 اسفند ماه افزود: بدون شک ملت ایران در این عرصه مهم و حساس با حضور حداکثری همچون گذشته حماسه ای عظیم خلق خواهند کرد.

در این مراسم از خانواده 103 شهید دانش آموز و 14شهید دوران پیروزی انقلاب اسلامی شهرستان بروجرد تجلیل به عمل آمد.