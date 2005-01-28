مسئوليتم را با تصويب قانون جديد نظام پزشكي كشور به انجام رساندم

دكتر محمد رضا ظفرقندي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در زمينه علت كانديد نشدنش در انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي كشور افزود : قانون جديد نظام پزشكي كشور اختيارات بسيار گسترده و اجرايي را به اعضاي اين نظام داده است ، در صورتي كه پيش از تصويب اين قانون، نظام پزشكي كشور ارگان مشورتي بود و فعاليت هاي اجرايي آن بسيار محدود بود.

وي تصريح كرد : اين فعاليت هاي اجرايي گسترده افرادي را مي طلبد كه تمام وقت در اختيار نظام پزشكي كشور باشند و مسئوليت ديگري همزمان با آن نداشته باشند. در واقع اين قانون در ابتداي راه نيروي تمام وقت و فعال مي خواهد.

رئيس نظام پزشكي كشور خاطر نشان كرد : از طرف ديگر احساس كردم مسئوليت خود را در اين دوره با تصويب قانون جديد نظام پزشكي كشور انجام داده ام. ما در نظام پزشكي كشور اين نهال را كاشتيم و حالا نوبت همكاران جديد است تا وارد عمل شوند و اين نهال را آبياري كنند تا ميوه هاي آن به دست بيماران و پزشكان جامعه برسد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران ياد آورشد : اميدواريم كه اين مسئوليت ها به طور موروثي در دست افراد خاصي نباشد و فعالان بتوانند به اين عرصه وارد شوند.

وي افزود : اين حضور پرشور پزشكان در انتخابات نيز نشان دهنده انگيزه بالاي جامعه پزشكي كشور براي شركت در انتخابات است. آنها با قانون جديد نظام پزشكي انگيزه يافته اند و در اين انتخابات حضوري پرشورتر از دوره هاي پيشين دارند. آنها مي خواهند سرنوشت خويش را خود به دست گيرند.