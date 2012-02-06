سرمربی تیم فوتبال سویا اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سویا یکشنبه شب با نتیجه 2 بر یک مغلوب ویارئالی شد که با 23 امتیاز رتبه شانزدهم جدول رده بندی لالیگا را در اختیار دارد. سویا از اوایل ماه دسامبر تا به حال در رقابتهای لالیگا به پیروزی دست پیدا نکرده است.
سویا هم اکنون با 26 امتیاز از 21 بازی تنها چهار امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد. مارسلینیو در ماه ژوئن جانشین "گرگوریو مانسانو" شد اما نتوانست انتظارات را برآورده کند و حتی از رقابتهای لیگ اروپا نیز حذف شد.
هنوز هیچ خبری در مورد جانشین مارسلینیو منتشر نشده اما رسانههای محلی از احتمال حضور "میشل"، سرمربی اسبق ختافه در این تیم خبر میدهند.
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