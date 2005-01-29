اتانازي حتي در زمان بيماري و كهولت نيز محكوم است

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" به نقل از خبرگزاري زنيت، پيام پاپ به مناسبت اولين روز ايام روزه مسيحيان، در 21 بهمن ماه، هفتمين چهارشنبه قبل از عيد پاك صادر شد.

در متن پيام ، پاپ اظهار اميدواري مي كند كه ايام پرهيز و روزه مسيحيان به ژرف كردن آگاهي درباره نقش كهنسالان كمك كند و از كهنسالان خواسته شود تا در جامعه و كليسا نقشي را برعهده گيرند.

پاپ كه خود 84 سال دارد گفت : مراقبت و توجه به كهنسالان ، به خصوص زماني كه آنها با لحظات دشواري رو به رو هستند بايد از دغدغه هاي اصلي دينداران به ويژه جوامع كليساهاي غربي باشد.

وي در مورد پيشنهاد طرح اتانازي گفت : فرمان « قتل نكنيد» حتي زماني كه فرد با بيماري و ضعف جسماني رو به رو شده و اين ضعف، توانايي وي را از اين كه متكي به نفس باشد كاهش مي دهد لازم الاجرا است

وي در پيام خود اتانازي را محكوم كرد و تاكيد كرد كه سالخوردگان را بايد به عنوان منابع با ارزش جامعه در نظر گرفت نه همچون باري بر دوش جامعه.

رهبر كاتوليك هاي جهان افرود : اين امر ضروري است كه مردم در باره اين عقيده كه احترام به افراد كهنسال در هر شرايطي واجب است آگاهي يابند.

از اين رو، پاپ در پيام خود خواست تا كهنسالان از حمايت اقتصادي و قانوني برخوردار شوند كه اين امر باعث شوند آنها خود را از جامعه مستثني نكنند.

ژان پل دوم اعتقاد دارد كه كهنسالان مي توانند نقش خود را در جامعه به عهده گيرند، چرا كه حكمت و تجربه آنها مي تواند راه را در جهت شكل كامل تمدن روشن كند.

اسقف اعظم "پل جوزف كوردز"، رئيس شوراي پاپي و اسقف "آندر ماتين لئونارد" كارشناس پرسش هاي مربوط به اتانازي از استان نامور بلژيك، افرادي هستند كه پيام پاپ را صبح روز پنج شنبه به دفتر مطبوعاتي واتيكان ارائه كردند.

اسقف "كوردز" تصديق كرد : ارتباط اين پيام با اتانازي بسيار روشن است چرا كه پاپ در پيام خود آورده است : در نتيجه پيشرفت علم و طب، انسان جامعه امروز از عمر طولاني تري برخوردار است و از تبعات اين امر مي توان به افزايش تعداد سالخوردگان اشاره كرد.

اسقف اعظم اشاره كرده كه چگونه تعداد سالخوردگان در سالهاي اخير افزايش و تعداد جوانان كاهش يافته است. در نتيجه درصد اندكي از جوانان بايد بار سنگين كهنسالان را بر دوش گيرند. اين امر براي من واضح است كه عدم تعادل تازه، هزينه اجتماعي مراقبت از سالخوردگان به جمعيت شاغل جوان تر صدمه مي زند. اين امر ممكن است ميان دو گروه تنش هايي ايجاد كند و يا منجر به نزاع ميان نسل ها شود.

وي افزود: اين امر نيز واضح است كه زماني كه جوانان خود را به عنوان اقليت وابسته به كهنسالاني كه مي بينند كه امنيت، سلامتي و حمايت از آنها بايد فراهم شود احساس وحشت مي كنند. رئيس شوراي پاپي اشاره كرده كه جوانان بيش از پيش كهنسالان را به عنوان مسئوليت و بار جامعه در نظر مي گيرند.

او گفت : كهنسالان هزينه ساز هستند، وقت آزاد و زمان تفريح جوانان را محدود مي كنند و همواره به جوانان، آينده آنها را يادآوري كرده و رنج آينده را براي آنها تداعي مي كنند. در اين صورت چرا نبايد آنها را به پشت ديوار بلند تبعيد نكرد؟ چرا به آنها مرگ با توافق پيشنهاد نكنيم؟ اين پرسش ها باعث مي شود تا موضوعات مربوط به مرگ با توافق و اتانازي مطرح شود .

وي افزود : انجمن هايي وجود دارد كه حقوق و چگونگي مرگ را ترويج مي كنند و آن را مرگ با وقار تعريف مي كنند. دنياي علم براي اين امر ابزاري انضمامي در نظر گرفته، سينما حملات احساسي را به قانون هاي كنوني به تصوير مي كشد و سياستمداران به جست وجوي يك فرهنگ تازه ، يعني فرهنگ مرگ هستند .

اسقف اعظم از حرفهاي خود نتيجه گيري كرد : نبايد به سياستمداران اجازه داد تا وقار انسان را براي منفعت سياسي قرباني كنند. وقار انسان غير قابل لمس است، چرا كه وقار موهبتي از طرف خداوند به انسان است.

اسقف "لئونارد"، نيز با اشاره به بخشي از پيام پاپ به مناسبت ايام روزه گفت : زندگي انسان موهبتي ارزشمند است كه بايد به آن ارزش نهاد و در تمام مراحل زندگي از آن دفاع كرد.

وي افزود : اتانازي نبايد با استفاده از تجويز محصولات مسكن با هدف از بين بردن درد اشتباه شود، حتي اگرمصرف اين محصولات منجر به كوتاه شدن زندگي شود.

اين اسقف بلژيكي به پاراگراف نهم توصيه نامه 1418 كه توسط شوراي اروپا در سال 1999 تصويب شد اشاره كرد كه به طور قطع اتانازي براي بيماري هاي غيرقابل علاج، به اين نكته تاكيد مي كند كه ميل شخصي كه دچار چنين بيماري شده براي مرگ نمي تواند توجيه خوبي براي انجام هرگونه عملي باشد كه منجر به مرگ وي شود.

اين اسقف در نتيجه گيري صحبت هاي خود با اشاره به پيام پاپ و رويكردهاي انسان دوستانه گفت : بگذاريد اميدوار باشيم، نه تنها در دين مسيحيت كاتوليك ، بلكه تمام مكاتب فلسفي انسان دوستانه از وسوسه هاي وحشتناك اتانازي در امان بمانند.