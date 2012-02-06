مجتمع آبرسانی شهید باهنر گرمی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری از مجتمع آبرسانی شهید باهنر انگوت که عصر دوشنبه افتتاح شد، 16 روستا با چهار هزار و 478 نفر جمعیت در قالب 895 خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

فرماندار گرمی عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه با گرامیداشت دهه مبارک فجر و هفته وحدت گفت: با افتتاح مجتمع آبرسانی شهید باهنر و توسعه طرحهای آبرسانی، مشکل آب شرب روستاهای شهرستان گرمی برطرف می شود.

عزیز صحرایی از توجه ویژه به آبرسانی روستاها در توزیع اعتبارات این شهرستان خبر داد و افزود: با تکمیل و بهره برداری از سدهای در حال احداث در این شهرستان، تلاش می کنیم تمام روستاهای منطقه به آب شرب سالم دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این مجتمع آن از سال 87 آغاز شده بود، تصریح کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه 17 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار گرمی طول خط انتقال آب مجتمع شهید باهنر را 60 کیلومتر، تعداد مخازن آن را 15 عدد با حجم کلی 10 هزار و 50 مترمکعب، دبی آن را 13 میلی متر در ثانیه و منبع تامین آب مجتمع را یک رشته قنات و یک حلقه چاه عنوان کرد.

17 پروژه عمرانی در بیله سوار افتتاح شد



علاوه بر این پروژه عصر امروز با حضور استاندار اردبیل از 17 پروژه عمرانی در شهرستان مرزی بیله سوار در استان اردبیل بهره برداری شد.



در این مراسم طرح آبرسانی به "لیملو" با اعتبار 650 میلیون ریال و مرکز اورژانس بین جاده ای جعفرآباد با اعتبار دو میلیارد و 300 میلیون ریال و مدرسه پنج کلاسه حضرت معصومه (س) با اعتبار540 میلیون ریال افتتاح شد.



همچنین با حضور مسئولان کلنگ مدرسه 10 کلاسه امام جعفر صادق (ع) با اعتبار شش میلیارد و500 میلیون ریال به زمین زده شد.