احتمال افزایش واردات گاز ترکمنستان از فردا/ گاز هیچ شهری قطع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش دمای هوا در حوزه آسیای میانه، شرکت ترکمن گاز ترکمنستان بدون اطلاع قبلی صادرات گاز طبیعی ایران را از روز گذشته کاهش داده است.

بر این اساس از روز گذشته یکشنبه 17 بهمن ماه واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان از مسیر خط لوله سرخس - دولت آباد با کاهشی 50 درصدی به 10 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.

همزمان با کاهش واردات گاز طبیعی از ترکمنستان، میزان مصارف گاز طبیعی در ایران هم برای نخستین بار به مرز 556 میلیون متر مکعب در روز رسیده است که نسبت به روز شنبه 15 بهمن ماه حدود 6 میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

یک مقام مسئول در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون شرکت ترکمن گاز پاسخی درباره دلایل کاهش صادرات گاز طبیعی به شرکت ملی گاز ایران ارائه نکرده است، اعلام کرد: پیش بینی می‌شود واردات گاز طبیعی از این کشور همسایه تا فردا افزایش یابد.

گفته می‌شود یکی از دلایل کاهش صادرات گاز ترکمنستان به ایران، افزایش صادرات گاز این کشور به روسیه بوده است.

جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم روز گذشته در گفتگو با مهر از کاهش شدید واردات گاز طبیعی از ترکمنستان به دلیل سرمای شدید در منطقه آسیای میانه خبر داده و اعلام کرده بود: با وجود کاهش شدید واردات گاز تاکنون گاز هیچ شهر و روستایی در ایران قطع نشده است.

به گزارش مهر، سال گذشته خط لوله گاز یکهزار و 24 کیلومتری شمال و شمالشرق ایران در دو فاز به طور کامل به بهره برداری رسید به طوریکه در فاز اول این خط لوله به طول تقریبی 524 کیلومتر و فاز دوم آن به طول 500 کیلومتر و سرمایه گذاری 550 میلیون دلار به طور رسمی راه اندازی شد.



انتقال مستقیم گازهای پارس جنوبی به شمالشرق ایران، خودکفایی از واردات برای تامین گاز 6 استان شمالی، ایجاد کریدوری جدید برای سوآپ و ترانزیت گاز به بازارهای شرق آسیا و اروپا، افزایش پایداری شبکه ملی گاز و امکان افزایش سهم ایران در تجارت جهانی گاز از مهمترین مزیتهای اقتصادی این پروژه 1.2 میلیارد دلاری به شمار می رود.



دوسال گذشته هم مقامات تهران- عشق آباد بر روی فرمول جدید فروش گاز و افزایش سقف تبادلات سالانه گازی از 8 به 14 میلیارد متر مکعب به توافق جدیدی دست یافته بودند.



در همین حال مذاکرات گازی دو طرف برای افزایش حجم واردات گاز تا سقف 20 میلیارد متر مکعب در حالی آغاز شده است که ایران با با بهره برداری از خط لوله شمال و شمالشرق به طور کامل از واردات گاز ترکمنستان بی نیاز شده است.