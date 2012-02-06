نخبگان فارس در صنایع مختلف دفاعی حضور فعال دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح 20 طرح فناوری و تجاری سازی شده تعاونیهای دانش بنیان فارس در جمع خبرنگاران گفت: هماهنگیهای مناسبی میان نخبگان استان فارس و صنایع دفاعی شکل گرفته که در این راستا توفیقات خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد: سازوکارها و برنامه ریزیهای مختلفی در راستای توسعه این همکاری شکل گرفته که از مهمترین آنها بحث ایجاد صندوق رهسا در کشور و استان است.

وزیر دفاع با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه این صندوق حمایت و ارتباط با نخبگان است، بیان کرد: ارتباط گیری و حمایت مالی از پروژه ها از وظایف این صندوق است که باید برنامه ریزی کنیم تا شعبه ای از صندوق رهسا در استان فارس نیز راه اندازی شود.

سردار وحیدی ادامه داد: اگر برنامه های مختلف را درست اجرا کنیم خیلی سریع به نقطه ای می رسیم که همه دنیا باید به دنبال ما بدوند.

وزیر دفاع در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت همکاری نخبگان فارس گفت: فارس و شیراز در بحث صنایع دفاعی رشد قابل قبولی دارند.

وی یادآور شد: حجم محصولات متنوع و گسترده در حوزه الکترونیک و پیشرفتهای مختلف در حوزه صنایع دفاعی از سوی نخبگان فارس و شرکتهای دانش بنیان ایجاد شده است.