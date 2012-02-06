بدهی 30 میلیارد تومانی مشترکان برق/ 4 روستا برق رسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن صباغ زادگان ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در سال جاری 90 درصد مردم قبوض برق خود را پرداخت کرده ‌اند و 10 درصد باقیمانده 30 میلیارد تومان به شرکت برق بدهکارند.

وی بیان داشت: بخشی از این بدهی نیز مربوط به معوقات سال گذشته است.

صباغ زادگان با اشاره به رقم قبوض مشترکان برق استان یزد افزود: رقم قبض 50 درصد مشترکان کمتر از 10هزار تومان، 76 درصد زیر 20 هزار تومان، سه درصد بین 30 تا 40 هزار تومان و یک دهم درصد بیش از 80 هزار تومان است.

57 درصد قبوض برق یزد الکترونیکی صادر می شود

وی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر 57 درصد قبوض برق استان یزد به صورت الکترونیکی پرداخت می‌ شود.

صباغ زادگان همچنین با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال در حوزه برق رسانی اظهار داشت: امسال 48 پروژه در بخش‌ های مختلف با اعتباری بالغ بر 38 هزار و 93 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این پروژه ‌ها در زمینه‌ های برق‌ رسانی، توسعه و احداث، اصلاح و بهسازی و روشنایی مورد بهره ‌برداری قرار می ‌گیرد.

چهار پروژه برق رسانی در روستاهای اردکان و مهریز افتتاح می شود

صباغ ‌زادگان اعلام کرد: در حوزه برق ‌رسانی، چهار پروژه شامل برق رسانی به روستاها و پنج پروژه شامل برق‌ رسانی به مسکن مهر با اعتباری بالغ بر 18هزار و 702 میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه روستاها در پروژه‌ های برق‌رسانی مدنظر قرار گرفته‌ اند، عنوان کرد: سه روستا در بخش خرانق اردکان و روستای کالمند در بخش بهادران مهریز دهه فجر امسال با یک میلیارد و 130 میلیون تومان اعتبار برق‌ رسانی می ‌شوند.

صباغ زادگان همچنین از برق ‌رسانی به پروژه‌ های مسکن مهر در فاز اول ابرکوه، مسکن مهر بهاباد، فاز اول مسکن مهر بافق، مسکن مهر شهرک بهشتی در فاز یک و مسکن مهر شهرک علی زارع با اعتباری بالغ بر هفت هزار و 396 میلیون تومان در این ایام خبر داد.