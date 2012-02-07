شهریه‌ مدارس غیرانتفاعی در تهران تبدیل به مد شده است

قاسم مستقیم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه برخلاف گفته های شما همچنان بسیاری از مدارس اقدام به اخذ وجه به عناوین مختلف از اولیای دانش آموزان می کنند گفت: مطمئن باشید با مدیران مدارس متخلف به شدت برخورد شده و در برخی از پرونده ها مدیر مدرسه عزل شده است.

گرفتن پول برای جشن تکلیف اجباری نیست



وی در پاسخ به اینکه جشن تکلیف دختران منبع درآمد بسیاری از مدارس شده و حتی اگر دانش آموز پول ندهد از کلاس اخراج می شود گفت: بنده اعلام کردم زمان ثبت نام هیچ وجهی از اولیاء دانش آموزان به جز هزینه بیمه و کتاب گرفته نشود ولی پس از آغاز سال تحصیلی و تشکیل انجمن اولیاء و مربیان والدین داوطلبانه به مدرسه کمک می کنند. مدرسه می گوید می خواهیم برای فرزند شما جشن تکلیف بگیریم و این جشن هزینه دارد. مدارس از والدینی که داوطلبانه هزینه جشن تکلیف فرزندشان را بدهند استقبال می کنند.

کاهش 6 درصدی شکایت از مدارس



مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: در کل کشور 130 هزار مدرسه داریم. مطمئن باشید بنده با تک تک این مدارس برخورد می کنم. در سال 89 از بیش از 14 درصد از مدارس کشور شکایت داشته ایم در حالی که در سال جاری میزان شکایتها به 6 درصد کاهش یافته است. بنده ادعا ندارم که تمامی 6 هزار مدرسه تهران همه نوه حضرت موسی ابن جعفر (ع) هستند زیرا قطعا صدها مدرسه در همین پایتخت تخلف می کنند که اکثرا غیر دولتی هستند.

یک مدرسه غیر انتفاعی به پایگاه یک جریان سیاسی تبدیل شده است

قاسم مستقیم اظهار داشت: هم اکنون مدارس غیردولتی داریم که مدیر آن زمان اصلاحات وزیر و وکیل و مسئول بوده و توانسته مجوز مدرسه بگیرد و امروز تبدیل به پایگاهی برای حزب سیاسی اش شده است. حالا همین فرد می آید و از دانش آموز سالانه 10 میلیون تومان شهریه هم می گیرد.

شهریه های 10 میلیونی مدارس غیرانتفاعی به مد روز تبدیل شده است



وی افزود: متاسفانه شهریه‌های مدارس غیر انتفاعی در تهران به مد تبدیل شده است. فلانی می گوید فرزندم را در فلان مدرسه غیرانتفاعی ثبت نام کردم که سالی 6 میلیون می گیرد و دیگری می گوید من سالی 10 میلیون می دهم.

زور آموزش و پرورش به مدیران متخلف مدارس غیرانتفاعی می رسد

مشاور وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا آموزش و پرورش زورش به اینگونه مدارس و شهریه های بالا نمی رسد گفت: زورمان می رسد و قطعا برخورد می کنیم شما مصداق بیاورید ما قطعا برخورد می کنیم. شماره موبایل من را بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش دارند. گزارش کردند و بنده شخصا پیگیری کردم.

سفارش یک سفیر برای رهایی یک مدیر مدرسه متخلف

مستقیم گقت: در برخی از پرونده های تخلف مدارس پرونده یک مدیر متخلف را به هیئت نظارت ارسال کردیم 16 مدیر و مسئول رده بالا تماس می گیرند تا پرونده رسیدگی نشود. در برخی از پرونده ها حتی سفیر ایران در یک کشور تماس می گیرد تا سفارش مدیر متخلف را بکند.

مدارس قرآنی، حفظ قرآن و هوشمند سازی مدارس در اولویت

وی با بیان اینکه محوربرنامه های آموزش و پرورش ساماندهی در سه بخش نیروی انسانی، فضای آموزشی و امور مالی و سرانه دانش آموزی است گفت: مدارس قرآنی، طرح نهضت ملی حفظ قرآن (طرح نور)، هوشمندسازی مدارس از جمله اموری هستند که در اولویت برنامه های آموزش و پرورش قرار دارند.

ایجاد 38 هزار نماز خانه در دولت دهم



مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: قبل از انقلاب هیچ مدرسه ای نمازخانه نداشت، از سال 57 تا 83 پانزده هزار مدرسه دارای نمازخانه شد و طی سالهای 84 تا 87 نیز 25 هزار مدرسه از نمازخانه برخوردار شد و از سال 88 تا به امروز یعنی در دولت دهم 38 هزار مدرسه دارای نمازخانه شده اند.

وی همچنین اظهار داشت: طرحهای آموزش و پرورش از مراحل اجرایی تا پایان کار نظارت و ارزیابی می شود.