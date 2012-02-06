نیروهای ونزوئلا در کنار آرژانتین با انگلیس می جنگند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، "هوگو چاوز" با اشاره به اعزام رزمناو انگلیسی مالویناس به سواحل آمریکای جنوبی، آمادگی کشورش را برای حمایت از آرژانتین در صورت درگیری نظامی این کشور با انگلیس بر سر جزایر فالکلند اعلام کرد.

وی با بیان این مطلب در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه بولیواری برای ملتهای آمریکای لاتین (ALBA) تاکید کرد: این مسئله به ویژه بدلیل نوع برخورد استعمارگرایانه دولت انگلیس سبب نگرانی ما است.

این در حالی است که با انتشار خبر سفر شش هفته ای شاهزاده ویلیام به منطقه، تنشهای انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند به بیشترین حد خود از زمان جنگ 30 سال پیش بین دو کشور رسیده است.

دولت انگلیس هفته گذشته نیز از اعزام قویترین رزمناو ناوگان سلطنتی این کشور به این منطقه خبر داد که این مسئله انتقاد شدید دولت آرژانتین را به دنبال داشت.

چاوز در ادامه یادآور شد: من تنها به نمایندگی از مردم ونزوئلا صحبت می کنم، اما اگر انگلیس قصد حمله به آرژانتین را داشته باشد، باید بگویم که این کشور تنها نخواهد بود.

در همین حال "رافائل کورره آ" رئیس جمهوری اکوادور در دفاع از مواضع آرژانتین در قبال جزایر فالکلند پیشنهاد اعمال تحریم علیه انگلیس توسط هشت عضو اتحادیه آلبا را مطرح کرد.