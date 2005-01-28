مقامات كرد عراق اظهارات عبدالله گل را نوعي مداخله جويي در امور داخلي اين كشور خواندند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دو وزير حكومت محلي مسعود بارزاني اظهارات عبدالله گل درباره شهر نفت خيز كركوك در شمال عراق را به مثابه دخالت تركيه در امور داخلي عراق توصيف كرده و آن را محكوم كردند.



محمد احسان وزير حقوق بشر دولت مسعود بارزاني گفت: اظهارات عبدالله گل دخالتي آشكار در امور عراق است زيرا كركوك يك موضوع عراقي است نه يك مساله صرفا كردستاني.



رسانه ها نوشته بودند عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه در نامه اي به سازمان ملل متحد نگراني آنكارا را ازتلاش ها براي تغيير بافت جمعيتي كركوك ابراز كرده است و به تلاش هايي براي تبديل انتخابات به يك همه پرسي درباره استقلال شمال عراق اشاره كرد.



احسان گفت : انتخابات تنها وسيله اي است كه سرنوشت شهر كركوك را تعيين خواهد كرد نه ما سياستمداران. وي همچنين تصريح كرد مشاركت اكراد رانده شده در انتخابات حق طبيعي آنها است.



وي ابرازعقيده كرد: به رغم اينكه ما متقاعد هستيم اين شهر كردستاني هويت عراقي دارد اما انتخابات به تنهايي هويت كركوك را مشخص نخواهد كرد.



وي گفت : كردستاني بودن كركوك ناشي از اكثريت قرار داشتن اكراد در آن در كنار تركمان ها و اعراب و كلداني آشوري ها است .

از سوي ديگرهوشيار زيباري وزيرخارجه كرد دولت موقت عراق با محكوم كردن اظهارات گل تصريح كرد: مساله كركوك يك مساله داخلي عراق است و دخالت هاي خارجي را نمي پذيريم.



خبرگزاري فرانسه در تحليلي كوتاه نوشت : ناظران پيش بيني مي كنند توافقنامه اخير ميان اكراد عراق و دولت بغداد كه باعث شد آنها از تصميم قبلي خود در تحريم انتخابات محلي استان التاميم به پايتختي كركوك منصرف شوند و با شركت در آن موافقت كنند كه اين مساله منجر به سلطه اكراد بر اين استان شود.



بر اساس اين توافقنامه حدود صدهزار كرد متولد كركوك كه در زمان رژيم صدام از اين شهر به اجبار رانده شدند مي توانند در انتخابات پس فردا يكشنبه شركت كنند

اين توافقنامه موازنه قوا را در شهر به نفع اكراد برهم مي زند و باعث شعله ور شدن تنش نژادي قومي در شهري مي شود كه شمار زيادي از اعراب و تركمان در آن ساكن هستند كه از سوي تركيه حمايت مي شوند.