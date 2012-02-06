دوره آموزشی مددکاری با محوریت بیماری ایدز و اعتیاد در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی مددکاری با محوریت بیماری ایدز و اعتیاد برای کارشناسان بهزیستی، مشاوران، کارشناسان مراکز مداخله با بحران، کارشناسان درمان اعتیاد، اورژانس نوید و ... به مدت سه روز در شهرکرد برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقا سطح آگاهی کارشناسان در خصوص ایدز و نحوده مداخله و مددکاری در کارهای مربوط به مشاوره و مددکاری با گروه هدف بوده است.

استاد علمی کاربردی بهزیستی استان چهار محال و بختیاری عصر دوشنبه در این دوره آموزشی اظهار داشت: مشاور باید اول در خصوص گروه هدف آگاهی کامل داشته باشد و مشاوره آن همراه با رضایت باشد.

علی صمیمی افزود: نقش مشاوره در درجه اول پیشگیریه اولیه است، یعنی پیشگیری از آلودگی به ویروس و ارائه اطلاعات از بیماری مدجو و کمک به تغییرات رفتاری در جهت کاهش رفتارهای پر خطراست.

وی تصریح کرد: در درجه دوم مشاور باید پیگیر فراهم کردن حمایت های روانی و اجتماعی باشد ومددکار در ابتدا بصورت غیر مسقیم اطلاعات را دریافت کند.

صمیمی ادامه داد: برای پیگیری رفتاری باید به کمک مراجعین برود و نتیجه آزمایشهای مددجو را با نزدیکان فرد در راستای پذیرش و کنار آمدن با نتیجه آزمایش در میان بگذارد.

این کارشناس با بیان اینکه بحث و استفاده از روشهای حل مسئله برای اخذ تصمیماتی که ارگانها باید بگیرند مدنظر مشاور باشد، اذعان داشت: مشاوره درمورد بیماران ایدزی و اعتیاد یک مشاوره تخصیصی و بالینی نیست بلکه این موارد باید در هر جا و هر مکان مورد مشاوره قرار گیرد.

در این دوره آموزشی افزون بر 50 نفر از کارشناسان بهزیستی، مشاوران و ... شرکت کردند.

وی تاکید کرد: هنر مشاورها این است اطلاعات به صورت غیر مستقیم از مددجو بگیرند و راهها و امکانات مختاف را شناسایی و نتیجه و پیامدهای مختلف را ارزیابی و تصمیم گیری کنند و مسئولیت تصمیم و عملش را بپذیرند و نتیجه تصمیم را ارزیابی کنند.

صمیمی یادآور شد: تصمیم گیری برای مشاورین بسیار مهم است زیرا که نتیجه تصمیم گیری برای برای ارزیابی استفاده می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به مواردی که برای مشاوره صحیح نیست، افزود:توصیه کردن، دستور العمل دادن، گپ و گفتگو زدن، بازجویی کردن، اعتراف گرفتن، موعظه کردن، اطمینان بخشیدن غیر واقعی، دلداری دادن، کوچک نمایی مشکل موجود و ... از مواردی است که نباید در مشاوره صورت بگیرد.

وی ادامه داد:زمان کافی، پذیرش مراجع، در دسترس بودن مشاور، ثبات وصحت اطلاعات رعایت رازداری مشاور و ... از موارد یک مشاوره صحیح است.

وی یادآور شد: مشاوره مطلوب و عالی موثر مبتنی بر اعتماد، ارتباط ، هم دلی، درک متقابل، در نظر داشتن ویژگی های اجتماعی و فرهنگی، و. ...است.

علی صمیمی اظهار داشت: ارتباط سالم موجب می شود که 80 درصد مشکل مددجویان حل شود و علاوه بر ارتباط هم دلی و هم دردی و درک متقابل موجب حل مشکلات مددجو و ایجاد شرایط اجتماعی مناسب را برای مددجو در جامعه فراهم می آورد.

استاد علمی کاربردی بهزیستی استان چهار محال و بختیاری افزود: عوامل فرهنگی در مشاوره دادن بسیار مهم بوده است و مشاوره باید پیش آگاهی خوبی داشته باشد.