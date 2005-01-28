ملت ايران جواب سخنان جاهلانه آمريكا را در راهپيمايي 22 بهمن خواهند داد

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت‌الله امامي كاشاني در خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران با تبريك عيد غدير خم و دهه‌ فجر ، برلزوم توجه مسلمانان به اصل ولايت براي جلوگيري از نفوذ بيگانگان تاكيد كرد و افزود : اكنون عصر غيبت است و مي‌توانيم با تكيه بر شاخه‌ي كوچكي از درخت تنومند ولايت، يعني ولايت‌ فقيه، امور را پيش ببريم.

امامي كاشاني با اشاره به تاريخ انقلاب بويژه در بهمن سال 57 تاكيد كرد : انقلاب به بركت اسلام و ولايت به وجود آمد و اسلام و ولايت دردنيا و به‌خصوص در دنياي اسلام اثر عميقي گذاشت.

وي تهديدات دشمنان از جمله آمريكا را عليه جمهوري اسلامي ايران مضحك خواند و خطاب به آنان گفت : شما از ايران خبر نداريد و نمي دانيد در ايران چه مي گذرد ، فكر مي‌كنيد كه با سلاح مي‌توانيد پيروز شويد ولي ملت ايران به شما چنان مشت خواهد زد كه تمام دندان‌هاي درنده‌تان مي‌شكند.



خطيب جمعه تهران با بيان اينكه هدف آمريكا از چنين تهديداتي، ايجاد جنگ رواني است، دولتمردان اين كشور را گرفتار در لجن اعمالشان در عراق وافغانستان خواند و افزود : جهانيان به ماهيت استكباري شما آشنا شده‌اند چرا قصد داريد آبرويتان را در بين ملت‌ها بريزيد، شما نزد جهانيان منفور هستيد.



امامي كاشاني در بخش ديگري از خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران با اشاره به برگزاري انتخابات مجمع ملي عراق خواستار وحدت مسلمانان اين كشور حول محور اسلام شد .



وي ازسازمان ملل خواست در راستاي انجام وظايف خود حافظ امنيت و آراي مردم عراق در انتخابات باشد و خطاب به مسوولان اين سازمان گفت : بيش از اين آبروي خود را نبريد و به دنبال آمريكا نرويد.



وي ابراز اميدواري كرد انتخابات عراق به نحو احسن برگزار شود.



خطيب جمعه تهران درفرازي ديگراز خطبه هاي نمازجمعه براي هدايت كساني كه به ولايت كم‌مهري مي‌كنند، دعا كرد.

