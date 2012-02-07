مهرام در اردن پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا دوشنبه شب تیم مهرام در اردن به مصاف آرامکس رفت و در پایان چهار کوارتر برابر حریف میزان خود به برتری 91 بر 52 دست یافت. نیمه نخست این بازی با نتیجه 52 بر 27 به سود مهرام به پایان رسیده بود.
مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا به صورت دو از سه برگزار می شود. مهرام که در مرحله مقدماتی این رقابتها عنوان قهرمانی گروه B را از آن خود کرده بود دو هفته دیگر دیدار برگشت برابر آرامکس را در تهران برگزار میکند.
دومین دیدار مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا سه شنبه شب برگزار میشود که طی آن ذوب آهن در لبنان به مصاف المتحد این کشور میرود. پتروشیمی بندرامام دیگر نماینده ایران در این رقابتهاست که 24 بهمنماه میزبان شانویل لبنان است. دهوک عراق و الریاضی لبنان هم چهارمین دیدار این مرحله را 25 بهمنماه در عراق برگزار میکنند.
در پایان رقابتهای بسکتبال قهرمان باشگاههای غرب آسیا سه تیم برتر به عنوان نماینده این منطقه در بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد.
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