در صورت درخواست دولت لبنان نظاميان سوريه از اين كشور خارج خواهند شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، فاروق الشرع در گفتگو با روزنامه الخليج امارات درباره آنچه كه از قول وي گفته شد سوريه آماده خروج نظاميانش تا دو سال ديگر است گفت : اظهاراتم را ناقص نقل كرده اند .

الشرع كه بشار اسد رئيس جمهور كشورش را در سفر به روسيه همراهي مي كند، گفت: ما زماني كه دولت لبنان از ما چنين درخواستي را مطرح كند از اين كشور عقب نشيني خواهيم كرد.



وي افزود: عقب نشيني سوريه منافع ملي اين كشور و لبنان را به يك اندازه در نظر مي گيرد و براي تحقق اين امر عقب نشيني نظاميان سوري به تدريج صورت خواهد گرفت.



شبكه سي ان ان يكشنبه گذشته از قول الشرع اعلام كرد : نظاميان سوري قطعا تا ابد در لبنان باقي نخواهند ماند و فقط دو سال ديگر در اين كشور حضور خواهند داشت.

به گفته الشرع، ادامه حضور سوريه بدون تمايل و درخواست لبنان باعث دشمن تراشي بر ضد سوريه در لبنان مي شود و سوريه طبعا آن را نمي خواهد .

شايان ذكر است آمريكا چندي است فشارهاي فراواني را بر سوريه براي عقب نشيني نيروهايش از لبنان اعمال مي كند و در اين راستا ازحربه شوراي امنيت هم براي پيشبرد مقاصد و اهداف خاص خود در لبنان سوء استفاده كرد و قطعنامه 1559 را عليه سوريه و لبنان با اهرم فشار خود به تصويب رساند كه بر اساس آن از سوريه خواسته شده است كه نيروهايش را از لبنان خارج كند و حزب الله و گروه هاي فلسطيني را خلع سلاح كند كه اين قطعنامه با واكنش شديد مقامات لبنان روبرو شد و آن را دخالت آشكار در امور داخلي كشورشان تلقي كردد .

لبنان تاكيد كرده است مساله حضور نيروهاي سوري بر اساس توافقنامه طائف عربستان صورت گرفته است و سوريه هرگز در امور داخلي لبنان دخالت نمي كند.

در چرخه فشارهاي آمريكا عليه سوريه نبايد از نقش پنهاني رژيم صهيونيستي غافل شد اين رژيم كه همزمان در جنگ رواني و تبليغاتي عليه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران نيز فعاليت مي كند بامتهم كردن سوريه به آنچه حمايت ازتروريسم ناميده است، تلاش مي كند عرصه را بر سران سوريه تنگ تر كند و با توجه به اشغال بلندي هاي استراتژيك جولان سوريه از پس دادن اين منطقه مهم به دمشق همچنان سرباز زند .