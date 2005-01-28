نتايج انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي كشور يكشنبه اعلام مي شود

دكتر ظفرقندي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" درباره نتايج انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي كشور گفت : حضور و استقبال جامعه پزشكي در اين انتخابات بسيار قابل توجه بود و اين انتخابات نسبت دوره هاي گذشته از استقبال بهتري برخوردار شده است.

وي تصريح كرد : در 190 حوزه انتخاباتي در سراسر كشور اين انتخابات برگزار مي شود. نتايج اين انتخابات دو روز بعد از برگزاري انتخابات اعلام مي شود و پس از گذشت يك ماه و نيم از اعلام نتايج هيئت مديره انتخابات، رئيس نظام پزشكي كشور مشخص و به رئيس جمهور معرفي مي شود.