کارگاه آموزشی مبلغات سنتی در شاهرود برگزار شد

حجت الاسلام حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ساماندهی مبلغات سنتی، تشکل پرونده، شناخت ظرفیت، فرصت و تهدیدها را از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: هدف گذاری صحیح تبلیغی، گسترش فرهنگ غنی اسلام، تحقق و عملی کردن احکام الهی در حوزه بانوان، مقابله با تهاجمات فرهنگی و خرافات رایج در جامعه، کاهش آسیب ها و انحرافات، تقویت و تغذیه فکری مبلغات از دیگر اهداف مهم برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی بوده است.

حجت الاسلام حمید عبداللهیان استاد فلسفه حوزه و دانشگاه ها شاهرود و احمدی استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) خوهران این شهر نیز در این کارگاه در خصوص مباحث اعتقادی، احکام شرعی از قبیل تقلید، نماز و روزه مطالبی را بیان کردند.

در پایان این کارگاه آموزشی که دوشنبه در محل سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی فنی و حرفه ای شاهرود و با حضور 250 نفر مبلغه برگزار شد ، آزمون کتبی شامل عقاید، احکام و اطلاعات عمومی از شرکت کنندگان به عمل آمد.