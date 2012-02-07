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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

صبوری خبر داد:

کارگاه آموزشی مبلغات سنتی در شاهرود برگزار شد

کارگاه آموزشی مبلغات سنتی در شاهرود برگزار شد

شاهرود-خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی در شاهرود خبر داد.

حجت الاسلام حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ساماندهی مبلغات سنتی، تشکل پرونده، شناخت ظرفیت، فرصت و تهدیدها را از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: هدف گذاری صحیح تبلیغی، گسترش فرهنگ غنی اسلام، تحقق و عملی کردن احکام الهی در حوزه بانوان، مقابله با تهاجمات  فرهنگی و خرافات رایج در جامعه، کاهش آسیب ها و انحرافات، تقویت و تغذیه فکری مبلغات از دیگر اهداف مهم برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی بوده است.

حجت الاسلام حمید عبداللهیان استاد فلسفه حوزه و دانشگاه ها شاهرود و احمدی استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) خوهران این شهر نیز در این کارگاه در خصوص مباحث اعتقادی، احکام شرعی از قبیل  تقلید، نماز و روزه  مطالبی را بیان کردند.

در پایان این کارگاه آموزشی که دوشنبه در محل سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی فنی و حرفه ای شاهرود و با حضور 250 نفر مبلغه برگزار شد ، آزمون کتبی شامل عقاید، احکام و اطلاعات عمومی از شرکت کنندگان به عمل آمد.

کد مطلب 1527631

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