80 درصد از ناوگان اتوبوس برون شهری فارس جدید است

احمد خواست خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش فروش بلیط های نوروزی در این استان از اوایل اسفندماه آغاز می شود، افزود: جلسات هماهنگی برای پیش فروش بلیط نوروز و ارائه خدمات مناسب به مردم و شهروندان برگزار شده و در این راستا تمهیدات ویژه ای اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه در استان فارس آمادگی لازم برای ارائه خدمات حمل و نقل وجود دارد، بیان کرد: در این راستا از اوایل اسفندماه پیش فروش و دوسر فروش بلیط های نوروزی در استان فارس آغاز و تا 15 فروردین ماه نیز خدمات به مردم ارائه می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان فارس ادامه داد: در جلسات هماهنگی سعی شده که تدابیر لازم برای رفاه بیشتر مردم و مسافران اتخاذ شود که در این راستا می توان به فروش اینترنتی بلیط اشاره کرد.

80درصد از ناوگان مسافربری فارس جدید است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه 80درصد از ناوگان مسافربری در استان فارس جدید است، اظهار داشت: در این راستا نیز تمام ناوگانها موظف به داشتن برگ معاینه فنی بوده در غیر این صورت برای ناوگانهایی که برگ معاینه فنی نداشته باشند بارنامه و یا برگ صدور وضعیت صادر نمی شود.

خواست خدایی ادامه داد: علاوه براین باید ظاهر ناوگانها هم از نظر فنی و هم از دیگر ابعاد مناسب باشد و همچنین رانندگان از سالم بودن خودروهای خود از نظر ایمنی، لاستیک و سالم بودن وسایل سرمایشی و گرمایش اطمینان داشته باشند زیرا بعد از بررسی اجازه تردد به خودروها داده می شود.

وی اظهار داشت: همچنین شرکتها موظفند در زمان صدور وضعیت خودروها این مسائل را بررسی و در صورت وجود مشکل از صدور برگ وضعیت خودداری کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان فارس همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه روز بیستم اسفندماه روز بدون حادثه نامگذاری شده، بیان کرد: با همکاری مجموعه های حمل و نقل، راه و ترابری، هلال احمر و اورژانس فارس با حمایت معاونت عمرانی استان فارس 20 اسفندماه به نام روز بدون حادثه نامگذاری شده است.

خواست خدایی ادامه داد: در این راستا تمام دستگاه ها آمادگی دارند که ناوگانهای عمومی کنترل کنند و عیب آنها شناسایی تا در ایام نوروز برای جابه جایی مسافران مشکل خاصی پیش نیاید.

