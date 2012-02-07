قداست شهدای هسته ای در اوج قله رفیع ارزش ها است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قداست شهدای هسته ای در اوج قله ای رفیع ارزش ها قرار دارد که به سعادت در این دنیا و آخرت دست یافته اند.



وی افزود: شهدای هسته ای افتخار بزرگی برای مردم ملت ایران هستند که دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ایران دست به چنین ترورهای می زند.



وی ادامه داد: استان البرز سال های متمادی حیات خلوت تهران بوده است ولی امروزه استان شده ایم، انصافا باید تلاش کنیم که منشا خیری برای مردم این استان باشیم و عقب افتادگیهای اخیر را جبران کنیم.



فرماندار کرج گفت: شهرستان کرج از یک عقب افتادگی برخوردار بود ولی امروزه استان تازه تاسیس شده ایم و با این خودباوری باید نشان دهیم که می توانیم.



ایران نژاد با اشاره به اینکه امروزه در دهه فجر شاهد افتتاح پروژه های بسیار خوبی بوده ایم، اضافه کرد: در سال گذشته 37 پروژه با اعتبار 27 میلیارد تومان وجود داشت ولی امروزه 136 پروژه با اعتبار 264 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفته که بالغ بر 850 درصد افزایش و رشد داشته است که این آمار نشان دهنده این است که ما می توانیم.

