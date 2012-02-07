علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا پایان سال جاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 15 هزار اشتغال ایجاد خواهد کرد.



وی با بیان اینکه حوزه اشتغال یکی از مطالبات اصلی دولت و همچنین مردم ازدولت بود، اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تا 15 آبان ماه 5 هزار و 500 شغل را در سامانه رصد ثبت نام کرده بود بعد از این تاریخ، یک پروژه به نام اشتغال در سازمان ایجاد شد که روزانه مورد بررسی و نظارت قرار می گرفت.



رئیس صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه در زمینه مشاغل خانگی استان البرز کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: رقم اشتغال آن حدود 12 هزار شغل در شرایط فعلی رسیده است که در مدت زمان دو ماه صورت گرفته که البرز اولین استان در کشور است که چنین اشتغال را در این مدت زمان ایجاد کرده است.



مهدوی اظهار داشت: در حوزه صنعت درسال گذشته 5 هزار و 413 نفر و در سازمان بازرگانی 720 نفر اشتغال ایجاد شده بود که این رقم در نیمه بهمن به 11 هزار و 890 نفر رسید که بیش از 100 درصد رشد داشته است.

