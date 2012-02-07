محمد جواد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موردی که امروزه بسیار مشهود است و مراجعه و تماس های بی شماری در این زمینه داشته ایم این است که شرکت های وارد کننده کالاهای آزمایشگاهی به تعهد خود که 6 ماه پیش قرارداد بسته اند عمل نمی کنند که این شرکت ها به دلیل مشکلات تحریم و افزایش نرخ حاضر نیستند به تعهد خود عمل کنند.



وی ادامه داد: این افراد هزینه دستگاه های آزمایشگاهی را 6 ماه قبل دریافت کرده اند و هم اکنون این دستگاه ها در اختیارشان است ولی به دلیل افزایش نرخ دلار حاضر نیستند به تعهدهای خود عمل کنند.



دبیر انجمن علوم آزمایشگاهی کشور با بیان اینکه از اینگونه کارها در سیستم پاراکلینیک کشور زیاد وجود دارد، اضافه کرد: این افراد منتظر ثبات قیمت ها هستند در صورتی که 6 ماه پیش قرارداد بستند و باید به تعهد خود عمل کنند.



غروری افزود: نکته دوم مواد مصرفی آزمایشگاه ها است که بخشی از آن وابسته به خارج از کشور و بخشی از وابسته به داخل کشور است که تولید کنندگان داخلی نیز معلق و شناور با ما برخورد می کنند.



وی گفت: برخی از این افراد به دلیل مسائل تحریم و دور زدن تحریم، سبب افزایش قیمت ها شده است بنابراین ما نمی توانیم متناسب با این افزایش قیمت ها همراه شویم، یا باید قیمت را افزایش دهیم که نمی توانیم و از طرفی هم نمی توانیم از کیفیت کار خود بکاهیم و اگر روال اینگونه باشد مشکلات سخت تر خواهد شد.