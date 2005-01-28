مركز پژوهش هاي مجلس و برخي از متخصصان دانشگاه ها وضعيت كنكور را بررسي مي كنند // توان و استعداد واقعي دانش آموزان در كنكور به طور كامل مورد ارزيابي قرار نمي گيرد

دكتر عباسپور در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از متخصصان از دستگاه ها و دانشگاه هاي كشور كميته اي را تشكيل داده اند كه به بررسي وضعيت آزمون سراسري دانشگاه ها مي پردازند. البته تشكيل اين كميته نبايد در دانش آموزان ايجاد اضطراب كند، هرگونه تصميمي گرفته شود مربوط به سال هاي آينده است و نبايد سبب نگراني دانش آموزان شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : لازم مي دانيم تغييراتي در شيوه آزمون سراسري دانشگاه ها براي سال هاي آينده ايجاد كنيم. وضعيت الان مطلوب نيست. حساسيت هاي خانواده ها سبب شده است كه آنها حاضر به تحميل هزينه هاي سنگين باشند. متاسفانه عده اي نيز تحت عنوان برگزاري كلاس هاي كنكور كه كلاس هاي مطلوبي نيز نمي باشند، به اخاذي مي پردازند و به عبارت ديگر، با يك دوپينگ علمي روبرو شده ايم و عده اي با هزينه اي كلان عده اي به دانشگاه ها راه مي يابند و استعداد و توان واقعي دانش آموزان به طور كامل مورد ارزيابي قرار نمي گيرد.

وي خاطر نشان ساخت : به دنبال متد جديدي هستيم كه با استعدادترين دانش آموزان كه از ريشه هاي علمي قوي تري برخوردار هستند به دانشگاه ها راه پيدا كنند. البته با پديده مباركي چون افزايش تعداد دانشگاه هاي كشور روبرو هستيم كه اين افزايش تعداد دانشگاه هاي اين سوال را پيش روي ما قرار مي دهد كه آيا مي توان آزمون سراسري را حذف كرد.

دكتر عباسپور يادآور شد : محورهاي مختلف كنكور و آزمون سراسري توسط كميته تخصصي موجود بررسي مي شود و نتايج آن ارائه خواهد شد.