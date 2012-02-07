دشمنان از انقلاب سیلی محکمی خورده اند/جوانان قدم در راه شهدا گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عامریان عصر روز دوشنبه در نشست بصیرت که با حضور یکصد نفر از خواهران بسیجی در زینبیه روستای ده خیر شاهرود برگزار شد، گفت: ایام الله دهه فجر برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و باعث افتخار ملت ایران است.

وی افتخار سربلندی، آزادی، استقلال، ایثار و مقاومت ملت ایران را مرهون شهدا دانست و افزود: ملت ما با مقاومت و استقامت و پیروی از ولایت توانست پیروز و در دنیا حرف اول را بزند و جوانان ما باید هوشیار و بصیر باشند و این پرچم را بدست بگیرند و قدم در راه شهدا گذاشته و ادامه دهنده راه آنها باشند.

کارشناس سیاسی شاهرود همچنین افزود: دشمنان از پیشرفت های جوانان ما هراسانند و از هر راهی می خواهند مانع پیشرفت ما بشوند و شهادت دانشمندان هسته ای ما نظیر مصطفی احمدی روشن دلیلی آشکار بر این واقعیت است.

عامریان در پایان سخنان خود با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن و نهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دفاع از ولایت، انقلاب و ارزش ها وظیفه همه است.