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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

همتی تاکید کرد:

بسیجیان باید از شناخت نامزد اصلح در انتخابات آینده غافل نشوند

بسیجیان باید از شناخت نامزد اصلح در انتخابات آینده غافل نشوند

سمنان-خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه سمنان تاکید کرد: بسیجیان باید مولفه های شناخت دشمنان و اذناب داخلی آنان، حضور حداکثری در انتخابات مجلس نهم و انتخاب افراد اصلح را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر علی نقی همتی دوشنبه در همایش تقدیر از خیرین بسیج گفت: مردم ما اعتقاد دارند در مورد کاری که انجام می دهند ناشناس و گمنام بمانند و اجر و پاداش خود را از خداوند متعال بستانند.

وی افزود: امروز هدف همه دشمنان یکی است و همه‌ آنها به دنبال ریشه کن کردن اسلام ناب محمدی (ص) هستند.

همتی اظهار داشت: انقلاب اسلامی فراز و نشیب های زیادی داشته است و مردم ما رنج های بسیاری متحمل شده‌اند، ولی تنها چیزی که باید در نظر داشت این است که همه‌ سختی ها برای دفاع از اسلام بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه سمنان خاطرنشان کرد: تدوام پیروزی‌ها نیازمند اتحاد بیش از پیش مردم است چرا که اتحاد موجب ادامه یافتن نهضت و انتقال آن به نسل های دیگر می شود.

همتی با بیان اینکه باید به ارکان اساسی مانند اسلام ناب محمدی و ولایت و رهبری توجه ویژه داشت و هرگز از این دو فاصله نگرفت، تأکید کرد: بسیجیان باید سه مولفه شناخت دشمنان و اذناب داخلی آنان، حضور حداکثری در انتخابات مجلس نهم و انتخاب افراد اصلح را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 1527644

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